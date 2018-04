Aut aut di Salvini | pazienza al limite | governo in fretta o voto

Incidente stradale a Bastia Umbra - donna investita da Auto nei pressi del Centro storico : Bastia Umbra " Una donna, di età compresa tra i 30 e i 40 anno, è stata investita oggi poco prima delle 13,30 lungo la via Torgianese a Bastia Umbra . Per cause ancora in corso di accertamento presso ...

Gwen Stefani lancia la sua linea beAuty : P8NT - : Per Gwen Stefani non è certo la prima volta nel mondo del beauty visto che ha creato una collezione di make up, nel 2015, insieme a Urban Decay . Gwen, del resto, cantante del gruppo rock No Doubt ...

Roma - Autista di bus Atac al cellulare davanti ai passeggeri : Il tema della telefonata era il 'caro affitti' e quindi - a occhio e croce - non era una questione di servizio, tantomeno un'urgente questione di servizio che consente l'uso del cellulare. Fatto sta ...

Autista di bus Atac al cellulare davanti ai passeggeri : Il tema della telefonata era il 'caro affitti' e quindi - a occhio e croce - non era una questione di servizio, tantomeno un'urgente questione di servizio che consente l'uso del cellulare. Fatto sta ...

Lutto nel mondo del cinema : morto il grande regista - Autore di capolavori ancora oggi nella memoria di tutti e vincitore di numerosi premi Oscar. A dare l’annuncio - straziata - la moglie : Lutto nel mondo del cinema: una notizia che ha iniziato a circolare proprio in queste ore sui media cechi e in particolar modo sull’agenzia di stampa CTK, che per prima ha dato l’annuncio della scomparsa, a 86 anni, di un regista capace ci scrivere la storia del grande schermo con i suoi tanti capolavori, apprezzatissimi da pubblico e critica. Se n’è infatti andato Miloš Forman, vincitore di due premi Oscar come miglior ...

INCENTIVI AutO ELETTRICA/ Un italiano su tre interessato all’acquisto se coprissero il 15-20% del costo : AUTO ELETTRICA, con gli incenviti un italiano su tre sarebbe interessato all'acquisto. Importante anche il costo ridotto della ricarica e la sua facilità(Pubblicato il Sat, 14 Apr 2018 13:24:00 GMT)

Tracciatori GPS per Auto e moto : il migliore antifurto? : Purtroppo chi parcheggia una autovettura o motoveicolo sulle nostre strade si ritrova ancora a vivere con la preoccupazione di un possibile furto. I cittadini le provano tutte per difendersi, ed esistono alcuni antifurti satellitari. Purtroppo, i ladri si sono presto attrezzati e sono divenuti davvero bravi ad individuare e disabilitare velocemente questi dispositivi. Fortunatamente la tecnologia viene di nuovo in aiuto degli automobilisti, dopo ...

Roma - scontro tra Auto e moto : gravi due 18enni : Roma, 14 apr. , AdnKronos, - Un ragazzo e una ragazza di 18 anni sono rimasti gravemente feriti in un incidente stradale avvenuto la scorsa notte intorno alle 3.30 in via Silvestri a Roma. I due ...

Schianto in Auto contro un albero - Ginevra muore a 18 anni : Un terribile incidente stradale avvenuto a San Diego, negli Stati Uniti, ha spezzato la vita di una ragazza napoletana di 18 anni, Ginevra Gallone Latte. Come riporta Nicola Clemente su

Furgone fermato al Monte Bianco - l'Autista in carcere. A bordo 2 - 5 kg di tritolo : I due chili di tritolotrovati nel Furgone fermato al Traforo del Bianco non erano destinati a un'azione terroristica. Ne sono certi gli inquirenti milanesi che lavorano sul caso. Sobo stati comunque ...

Roma - scontro tra Auto e moto : gravi due 18enni : Un ragazzo e una ragazza di 18 anni sono rimasti gravemente feriti in un incidente stradale avvenuto la scorsa notte intorno alle 3.30 in via Silvestri a Roma. I due giovani viaggiavano a bordo di un'...

Google ci offre due dimostrazioni del suo sistema di apprendimento Automatico : La divisione Research di Google ha rilasciato due nuove divertenti demo relative alla tecnologia di apprendimento automatico. Scopriamo di cosa si tratta L'articolo Google ci offre due dimostrazioni del suo sistema di apprendimento automatico proviene da TuttoAndroid.

Ferrara - incidente drammatico. Davide muore a 35 anni sbalzato dall’Auto : La tragedia lungo la provinciale 4 a Rero. Davide Menegatti viveva a Tresigallo ed era molto conosciuto nel medio ferrarese per il suo impegno nel sociale. Lascia due bimbi.Continua a leggere

Roma - due pusher arrestati con 15mila dosi di hashish in Auto : Dopo un rocambolesco inseguimento, la polizia ha sequestrato 15mila dosi di hashish, 800 di cocaina, 10 di marijuana e arrestato due pusher italiani. Già ieri pomeriggio i poliziotti della Squadra ...