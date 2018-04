Attacco Siria | May | ' Giusto e legale' Merkel ' Necessario e appropriato'

Siria : May - Attacco giusto e legale : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Teaser Longform The citizens' meeting Non mancate il nostro approfondimento sulla ...

Governo - l'Attacco in Siria accelera le mosse di Mattarella : l'attacco sferrato nella notte da Stati Uniti, Francia e Germania contro la Siria imprime un'ulteriore accelerazione alla soluzione della crisi politica. Ieri sera al Quirinale escludevano che nelle prossime ore o giorni il capo dello Stato avrebbe affidato un mandato pieno per formare un Governo nella 'pienezza dei propri poteri'. E lo ...

Attacco Siria - la May : 'Raid giusto contro armi chimiche di Assad' : L'Attacco contro la Siria, che ha "avuto successo", è stato "legale e giusto" in base al "passato terribile" del regime Siriano nell'uso "di armi chimiche contro il suo popolo" e "non deve sorprendere ...

Matteo Salvini - la condanna all'Attacco contro la Siria : 'Così aiutiamo i terroristi islamici' : A poche ore dall'attacco aereo di Stati Uniti, Francia e Gran Bretagna contro la Siria arriva la condanna di Matteo Salvini. Il leader della Lega ha preso le distanze dalla decisione di Donald Trump ...

Siria - May : Attacco giusto per evitare sofferenze a civili : Questo intervento non è unico, dobbiamo restare impegnati per risolvere il conflitto, migliore soluzione è quella politica". 14 aprile 2018 Diventa fan di Tiscali su Facebook

Siria - Putin : 'Attacco è un'atto di aggressione' : Coloro che sono dietro a questo sostengono la leadership morale nel mondo e dichiarano di essere eccezionali. Devi essere davvero eccezionale per gettare la capitale della Siria nel momento in cui ha ...

Siria - Attacco di Usa - Regno Unito e Francia. Trump - May e Macron : “Intervento contro armi chimiche”. Putin : “Atto di aggressione - viola il diritto”. Onu : “Evitare escalation” : Stati Uniti d’America, Regno Unito e Francia hanno attaccato la Siria nella notte. Gli obiettivi, ha spiegato il presidente americano Donald Trump in un discorso alla nazionale, sono associati al potenziale di armi chimiche del dittatore Siriano Bashar al Assad. Trump tra l’altro ha definito l’uso di gas chimici in Siria un “atto spregevole” qualificandolo come “crimini di un mostro“. Poco dopo il discorso di ...

Attacco in Siria - Iran : 'Da Trump - Macron e May atti criminali' : L'ayatollah Ali Khamenei, guida suprema Iraniana, ha definito Trump, Macron e May "criminali" dopo l'Attacco congiunto in Siria. "Dichiaro fermamente che i presidenti degli Stati Uniti, di Francia e ...

Putin : 'Russia condanna fortemente l'Attacco in Siria' : Gli Stati Uniti, che posseggono il più grande arsenale di armi chimiche al mondo, non hanno il diritto morale di accusare altri Paesi". Lo ha dichiarato l'ambasciatore russo negli Usa, Anatoli ...

Siria - Attacco di Usa. Gb e Francia : "Colpiti siti chimici". Putin : intervenga l'Onu : È scattato nel cuore della notte l'attacco minacciato nei giorni scorsi dal presidente degli Stati Uniti Donald Trump in Siria, un'azione mirata contro il presunto arsenale di armi chimiche del governo di Assad. In azione, nello stesso momento in cui Trump annunciava la decisione alla nazione, mezzi aerei e navali di Stati Uniti, Francia e Gran Bretagna, con l'appoggio della Nato. Non si ha notizia al momento di vittime civili. Una azione ...

Attacco in Siria - la Russia è stata avvertita : «La Russia è stata avvertita in anticipo degli attacchi militari congiunti di Usa, Regno Unito e Francia contro la Siria» ha dichiarato la ministra della Difesa francese, Florence Parly. L'Eliseo quindi conferma la strategia di "deconflicting" dietro l'Attacco di questa notte: missili su obiettivi mirati e piena collaborazione con i russi per evitare l'incidente imprevisto che possa portare a un'escalation del conflitto. Non a ...

Siria - Attacco di Stati Uniti - Francia e Gran Bretagna. Putin condanna l’Attacco|Foto | 3 mosse anti-Assad : L’attacco scattato nella notte. È durato poche ore e avrebbe colpito tre obiettivi, a Damasco e a Homs: tre i feriti civili. Nel mirino l’arsenale chimico del regime