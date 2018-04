: RT @BUGMIR: I medici svedesi per i diritti umani affermano di aver trovato prove che l'attacco chimico ai civili siriani di martedì era una… - AutariKonig : RT @BUGMIR: I medici svedesi per i diritti umani affermano di aver trovato prove che l'attacco chimico ai civili siriani di martedì era una… - M1kM3n : RT @BUGMIR: I medici svedesi per i diritti umani affermano di aver trovato prove che l'attacco chimico ai civili siriani di martedì era una… - SauroTempobuono : RT @BUGMIR: I medici svedesi per i diritti umani affermano di aver trovato prove che l'attacco chimico ai civili siriani di martedì era una… -

La Conferenza dei capigruppo delè convocata per lunedì 16 alle 18 sull'in Siria. Il presidente delCasellati ha contattato il presidente del Consiglioper una informativa urgente sulla situazione in Siria, che si terrà17. Anche il presidente della Camera Fico ha chiesto che il governo riferisca in Aula a Montecitorio.(Di sabato 14 aprile 2018)