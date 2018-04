Attacco in Siria | Salvini | Pazzesco | fermatevi | Berlusconi | Meglio

Attacco in Siria - Russia e Iran condannano il raid : Il ministero della Difesa russa ha riferito che nell'Attacco alla Siria "oltre 100 missili da crociera e missili aria-terra sono stati lanciati da navi statunitensi, britanniche e francesi". Ma sempre ...

Da Trump a Putin - tutte le parole sull'Attacco in Siria : Gli Stati Uniti, la più grande e potente economia della storia del mondo, hanno molto da offrire. In Siria, gli Stati Uniti, con una piccola forza che viene usata per eliminare ciò che resta dell'...

Attacco in Siria - Putin : "Atto d'aggressione e violazione diritto" : Il presidente russo ha criticato duramente il raid congiunto portato avanti da Usa, Francia e Gran Bretagna

Attacco in Siria - l'annuncio di Trump : "Assad è un mostro" : In un anno esatto, Donald Trump ha ordinato per la seconda volta un'azione militare contro la Siria di Assad. Con lo stesso...

Salvini - fermate Attacco Siria - pazzesco : ANSA, - ROMA, 14 APR - "Stanno ancora cercando le 'armi chimiche' di Saddam, stiamo ancora pagando per la folle guerra in Libia, e qualcuno col grilletto facile insiste coi 'missili intelligenti', ...

GUERRA IN SIRIA - Attacco USA-FRANCIA-GB/ Ultime notizie - "Italia non partecipa". Berlusconi zittisce Salvini : GUERRA in SIRIA, ATTACCO Usa-Francia e Gb: Gentiloni, "Italia non ha partecipato, non sia escalation". Salvini:"Pazzi, fermatevi". Ma Berlusconi lo zittisce:"Meglio tacere..."(Pubblicato il Sat, 14 Apr 2018 11:40:00 GMT)

Siria - Cav : Attacco accelleri su governo : 11.52 "Trump ha voluto avere al suo fianco la Francia e il Regno Unito. Questo significa che dovremmo con sollecitudine avere un governo", dice il leader di FI Berlusconi. "Un governo forte e autorevole. Oggi,purtroppo,non conta niente". Commentando la frase di Salvini ("qualcuno col grilletto facile insiste coi missili"), Berlusconi afferma che "in queste situazioni è meglio non pensare e non dire niente".Dopo l'attacco serve un governo di ...

Attacco in Siria : nasce la guerra “mirata e limitata” - ma è sempre il rifugio degli incapaci : Ci sono un po' di cose che non tornano (e giustificazioni che non tengono) nell'Attacco alla Siria.Continua a leggere

Siria - Gentiloni : no all'escalation - non usate basi italiane nell'Attacco : 'L'azione circoscritta, mirata a colpire' le armi chimiche, 'non può e non deve essere l'inizio di un'escalation. Questo è quanto l'Italia ha ribadito nei giorni scorsi e continuerà a ribadire'. Lo ...

Giorgia Meloni - la minaccia per l'Italia dopo l'Attacco in Siria : 'I disastri in Libia non hanno insegnato nulla' : l'attacco missilistico contro la Siria è 'fuori dalla legalità internazionale' ha scritto Giorgia Meloni sulla sua pagina Facebook, finché almeno non ci sarà 'un pronunciamento dell'Onu sui presunti ...

L'Attacco in Siria accelera le mosse di Mattarella : di Alberto Gentili L'attacco sferrato nella notte da Stati Uniti, Francia e Germania contro la Siria imprime un'ulteriore accelerazione alla soluzione della crisi politica. Ieri sera al Quirinale escludevano che nelle prossime ore o giorni il capo dello Stato avrebbe affidato un mandato pieno per formare un governo nella 'pienezza dei propri poteri'. E lo ...

Attacco in Siria - Salvini : 'Pazzesco - fermatevi' - Berlusconi : 'Meglio tacere' : Stanno ancora cercando le 'armi chimiche' di Saddam, stiamo ancora pagando per la folle guerra in Libia, e qualcuno col grilletto facile insiste coi 'missili intelligenti', aiutando peraltro i ...

Attacco Siria - premier Gb Theresa May : "Giusto e legale" - : La premier britannica giustifica l'intervento militare di questa notte sulla base dei "precedenti del regime Siriano nell'uso di armi chimiche". E avverte: è un messaggio anche per la Russia

Siria - Alberto Negri : «Questo Attacco non è servito» : «Questo attacco non serve a rovesciare Bashar al-Assad, lo hanno dichiarato apertamente gli stessi inglesi». Alberto Negri, membro del consiglio dell’Ispi (l’Istituto per gli Studi di Politica Internazionale), lo dice chiaro e forte: «La situazione geopolitica, dopo questo raid, non cambierà». Gli americani, insieme a Francia e Gran Bretagna, hanno attaccato la Siria: nel mirino, l’arsenale chimico del regime: «Il nostro obiettivo è ...