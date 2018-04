Attacco in Siria | le tre mosse di Trump

Trump dà il via libera - partito l'Attacco contro la Siria : pioggia di missili su Damasco : "Quelli dietro il raid rivendicano la leadership morale in questo mondo e sbandierano la loro esclusività e unicità", afferma. "E in effetti ci vuole un tipo molto particolare di unicità per ...

Siria. Mosca - Attacco avrà conseguenze : 04.55 "Le azioni degli Usa e dei loro alleati in Siria non rimarranno senza conseguenze". Lo ha detto l'ambasciatore russo a Washington Anatoly Antonov secondo quanto riporta l'agenzia Tass.

Siria.Mosca - Attacco Us avrà conseguenze : 04.55 "Le azioni degli Usa e dei loro alleati in Siria non rimarranno senza conseguenze". Lo ha detto l'ambasciatore russo a Washington Anatoly Antonov secondo quanto riporta l'agenzia Tass.

Trump ha ordinato l'Attacco in Siria - esplosioni a Damasco : Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha ordinato il bombardamento di alcuni obiettivi militari in Siria in accordo con gli alleati, Francia e Regno Unito. La conferma in diretta in ...

Usa : 'L'Attacco chimico in Siria è di Assad - abbiamo le prove' - : "Damasco è responsabile dell'attacco del 7 aprile a Duma", afferma la portavoce del Dipartimento di stato americano Heather Nauert. Mosca intanto accusa la Gran Bretagna: è una messinscena organizzata ...

Siria - Usa : 'Abbiamo prove che Attacco chimico è stato di Assad' : Gli Sati Uniti hanno le prove che l'attacco con armi chimiche in Siria è stato condotto dal governo Siriano. ad affermarlo è la portavoce del Dipartimento di stato americano, Heather Nauert. Più di ...

SIRIA - RUSSIA “007 INGLESI COINVOLTI IN Attacco CHIMICO”/ Londra “menzogna”. Usa “guerra ad Assad? Non decisa” : SIRIA, l'attesa di Trump prima di attaccare Assad: May e presidente Usa "impedire ogni uso di armi chimiche, non saranno impunite". Pentagono smentisce Macron, RUSSIA avverte l'Ue(Pubblicato il Fri, 13 Apr 2018 20:18:00 GMT)

Attacco chimico in Siria false flag? Russia accusa elmetti bianchi e Londra : I due uomini commentano il video diffuso in Rete che ha indignato mezzo mondo, nel quale si vede gettare acqua su decine di persone e bambini su dei letti che fanno difficoltà a respirare. Il video ...

Siria - Mosca : prove 'messinscena' Attacco : 17.58 Il ministero della Difesa russo dichiara di "aver trovato le persone che hanno preso parte alla messinscena dell' attacco chimico", che ci sarebbe stato a Duma, in Siria, lo scorso 7 aprile. "Siamo certi che dal 3 al 6 aprile sui rappresentanti dei cosiddetti Caschi Bianchi sono state fatte fortissime pressioni da Londra perché realizzassero il prima possibile la provocazione che era stata già preparata", ha detto il portavoce del ...

Siria - la Russia accusa : 'C'è Londra dietro l'Attacco chimico' : Il governo russo afferma di avere la prova di un coinvolgimento diretto della Gran Bretagna nell'organizzazione della "provocazione" del presunto attacco chimico nella regione Siriana Ghouta. "Siamo ...

Siria - Mosca e Damasco accusano : "Servizi stranieri dietro l'Attacco a Douma" : Gli esperti dell'Organizzazione per la proibizione delle armi chimiche sono già in Siria ed entreranno domani nella città di Douma per provare l'utilizzo di agenti chimici nella ex roccaforte dei ...

Siria - Mosca : “Attacco a Douma fatto da 007 occidentali. Intervento Usa e alleati a Damasco? Nuovi profughi in Europa” : “Abbiamo dati inconfutabili: l’attacco chimico di Douma, in Siria, è stato organizzato. E i servizi speciali di un paese, che ora sta cercando di essere nelle prime file della campagna russofoba, sono stati coinvolti in questa messa in scena“. All’indomani delle dichiarazioni di Usa ed Europa sull’uso delle armi chimiche da parte di Assad in Siria lo scorso 7 aprile, il ministro degli Esteri russo Serghei Lavrov ...

Siria - Mosca : “Attacco a Douma fatto da 007 occidentali. Usa e alleati intervengono a Damasco? Profughi in Ue” : “Abbiamo dati inconfutabili: l’attacco chimico di Douma, in Siria, è stato organizzato. E i servizi speciali di un paese, che ora sta cercando di essere nelle prime file della campagna russofoba, sono stati coinvolti in questa messa in scena”. All’indomani delle dichiarazioni di Usa ed Europa sull’uso delle armi chimiche da parte di Assad in Siria lo scorso 7 aprile, il ministro degli Esteri russo Serghei Lavrov ...

La Russia ha le prove della messinscena dell'Attacco chimico in Siria - : Secondo il capo della diplomazia russa, i servizi segreti di uno Stato, ora desideroso di essere in prima linea nella campagna russofoba, "ci hanno messo lo zampino". Lavrov ha ricordato che una task ...