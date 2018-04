Attacco alla Siria - Trump : 'Non è finita'; aerei russi in stato di combattimento Video : Un centinaio di missili [Video], un Attacco condotto sia con missili tomahawk lanciati da unita' navali, sia con jet militari. Protagoniste le forze armate di Stati Uniti, Francia e Regno Unito, obiettivo alcuni siti di Damasco ed Homs che, secondo il Pentagono, nasconderebbero i presunti depositi di armi chimiche in possesso del governo Siriano. Donald Trump, Theresa May ed Emmanuel Macron sono dunque passati alle vie di fatto, 'punendo' il ...

Attacco alla Siria - Mosca e Teheran : «Ci saranno conseguenze» : Il ministero della Difesa russo dice che nell'Attacco alla Siria «oltre 100 missili da crociera e missili aria-terra sono stati lanciati contro obiettivi militari e civili...

L'Attacco di Di Battista : Salvini sembrava Dudù - non può staccarsi da Berlusconi - ci sono fideiussioni e quattrini dati alla Lega : Ha contaminato la finanza, la politica, lo sport. Questo popolo si deve svegliare. Mi auguro che possa liberarsi dal Berlusconismo". Berlusconi con Dudù Un esecutivo con il Pd? Non saprei chi ...

Bambini siriani simulano un Attacco chimico : la verità dalla Russia : ... "Lo scopo del gioco è quello di insegnare ai Bambini l'orrore di essere vittime di un attacco chimico e quello di mostrare al mondo la sua negligenza ed il suo fallimento nel tentativo di impedire ...

Amici 17 Serale Ed.2018/ Alessandra Celentano all'Attacco di Lauren : "Se sei sovrappeso non puoi ballare" : Amici 17 Serale ed. 2018: nuove assegnazioni per gli allievi, la squadra blu verso la seconda vittoria? Zic teme la forza degli avversari, in particolare di Einar.(Pubblicato il Thu, 12 Apr 2018 14:36:00 GMT)

Siria - Trump e Russia pronti alla guerra/ “Probabile Attacco militare” : allarme Eurocontrol per linee aeree : guerra in Siria, Trump e la Russia si scontrano sulle armi chimiche dell'attacco di Duma: Onu inerme, Eurocontrol lancia allarme su voli in MO, "probabile attacco militare"(Pubblicato il Wed, 11 Apr 2018 10:27:00 GMT)

Trump e Macron pronti all'Attacco "Bombardamenti entro 72 ore" Allarme Eurocontrol sui voli di linea : L'Agenzia europea per la sicurezza aerea ha pubblicato un'allerta su possibili bombardamenti aerei in Siria "entro le prossime 72 ore". Pronta l'escalation militare di Usa e Francia contro Assad Segui su affaritaliani.it

L’Attacco alla base militare in Siria - spiegato : I bombardamenti di lunedì mattina sembrano essere stati opera di Israele, non degli Stati Uniti: l'obiettivo dell'operazione potrebbe essere stato l'Iran The post L’attacco alla base militare in Siria, spiegato appeared first on Il Post.

“Sei penosa!”. Agata Reale di ‘Amici’ : l’Attacco social alla Celentano. La ballerina è cresciuta (molto bene) e oggi si prende la sua rivincita : È cominciata con le polemiche il serale di Amici 17. Le esibizioni degli allievi sono state giudicate anche dai professori e ciò ha dato il via ad un siparietto già visto durante il pomeridiano. Se Ermal Meta ha stroncato biondo che Rudy Zerbi esalta, Alessandra Celentano si è scagliata contro Lauren Celentano scatenando la reazione di Maria De Filippi. Critiche a non finire a cominciare da Heather Parisi che fa parte della commissione ...

Berlino : fermate sei persone - preparavano un Attacco alla mezza maratona : Berlino: fermate sei persone, preparavano un attacco alla mezza maratona Secondo il sito del quotidiano Die Welt le persone coinvolte potrebbero essere collegate ad Anis Amri, l’autore della strage al mercatino di Natale Continua a leggere

Avevano pianificato un Attacco alla mezza maratona di Berlino - arrestate sei persone : Le forze speciali hanno arrestato nella parte occidentale di Berlino sei persone sospettate di terrorismo. Secondo gli investigatori tedeschi Avevano pianificato un attacco alla mezza maratona di Berlino, che si è svolta oggi. La polizia ha rinvenuto coltelli e macete. Uno dei sei fermati era tenuto sotto sorveglianza dalla polizia ormai da diver...

Allarme truffe Unicredit - Intesa Sanpaolo - Postepay : hacker all'Attacco : E' in corso una vera e propria ondata di tentativi di #truffe nei confronti dei clienti # Unicredit , #Intesa Sanpaolo e Postepay . L' Allarme viene dalla Polizia Postale che, nello specifico, segnala ...

Ministero Esteri : gli USA sono alla ricerca di un pretesto per un nuovo Attacco in Siria - : "Regolari informazioni fabbricate su un attacco chimico a Duma sono state diffuse ieri, con riferimento ai "Caschi Bianchi", che non una volta sono stati accusati di appoggiare i terroristi" ha ...

BERLINO - SVENTATO ATTENTATO ALLA MEZZA MARATONA/ Ultime notizie - 6 arresti in rete Amri : “preparavano Attacco” : BERLINO, SVENTATO ATTENTATO ALLA MEZZA MARATONA: Germania, Ultime notizie e 6 arresti. Fermati presunti jihadisti della rete di Anis Amri: “preparavano attacco per oggi"(Pubblicato il Sun, 08 Apr 2018 17:56:00 GMT)