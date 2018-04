Attacco a Damasco | compimento delle parole del Profeta Isaia?

Blastingnews

: #Siria, #Putin: è un atto di aggressione. #Khamenei: sono criminali. Proteste in strada a #Damasco contro l'attacco… - Agenzia_Ansa : #Siria, #Putin: è un atto di aggressione. #Khamenei: sono criminali. Proteste in strada a #Damasco contro l'attacco… - Agenzia_Ansa : #Siria, #Putin, attacco è un atto di aggressione - Corriere : Siria, il via al blitz nella notte: esplosioni a Damasco e Homs Le prime immagini -

(Di sabato 14 aprile 2018) A poche ore dall'alla Siria VIDEO condotto da USA, Francia e Gran Bretagna su, arrivano le reazioni degli altri paesi: la Russia è durissima attraverso le gelidedi Putin che definisce l'operazione coordinata dai tre paesi responsabili un atto di aggressione. Fortissima anche la reazione dell'Iran: l'Ayatollah Ali Khamenei, si riferisce direttamente ai rispettivi presidentinazioni che hanno sferrato l'sudefinendoli criminali, con queste: Dichiaro fermamente che i presidenti degli Stati Uniti, di Francia e Gran Bretagna hanno commesso un grave crimine. Non otterranno alcun beneficio. This morning’s attack on #Syria is a crime. I firmly declare that the Presidents of U.S. and France and British PM committed a major crime. They will gain no benefit; just as they did not while in Iraq, Syria & Afghanistan, over the past years, ...