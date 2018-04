Atalanta-Inter 0-0 | ma il pari serve poco ad entrambe

Atalanta-Inter - le pagelle : Handanovic si conferma il migliore - Borja Valero è un fantasma : pagelle INTER Handanovic 7.5 Decisivo come al solito. Bravissimo due volte sul giovanissimo Barrow. Si conferma uno dei migliori portieri del mondo. D'AMBROSIO 5 Sciagurato con quel retropassaggio che manda in porta Barrow. Buon per lui che Handanovic era già lì pronto ad anticipare l'attaccante dell'Atalanta. SKRINIAR 6 Meglio quando tra ...

Atalanta-Inter 0-0 - Icardi e compagni frenano verso la Champions League! Scatto salvezza del Genoa - Crotone ko : L’Inter pareggia con l’Atalanta per 0-0 nell’anticipo della 32^ giornata di Serie A e aggancia Lazio e Roma al terzo posto in classica ma domani biancocelesti e giallorossi si affronteranno nell’attesissimo derby della Capitale. I nerazzurri sciupano una ghiotta occasione allo Stadio Atleti Azzurri d’Italia e anzi hanno più volte rischiato la sconfitta al cospetto degli orobici che salgono all’ottavo posto in ...

L'Inter sbatte sull'Atalanta Fallito il sorpasso Champions : LEGGI LA CRONACA

Diretta/ Atalanta-Inter - risultato live 0-0 - streaming video e tv : Rafinha sfiora il bersaglio grosso : Diretta Atalanta Inter info streaming video e tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live del grande derby lombardo di Serie A.

Atalanta-Inter 0-0 : Spalletti non vince più - la corsa Champions si complica : Finisce 0-0 tra Atalanta e Inter. Un punto che serve più all'Atalanta per restare nel gruppone di chi aspira all'Europa League piuttosto che all'Inter per spingere in chiave Champions. fiatone inter - ...

Atalanta-Inter 0-0 - il tabellino : Atalanta-Inter 0-0 ATALANTA , 3-4-1-2, : Berisha; Toloi, Caldara, Masiello; Hateboer, De Roon, Freuler, Gosens , dal 35' s.t. Castagne, ; Cristante , dal 40' s.t. Mancini, ; Barrow , dal 1' s.t. ...

Atalanta-Inter 0-0 - la partita dei rimpianti : un punto a testa che serve a poco : A Bergamo, tra Atalanta ed Inter finisce 0-0. Un primo tempo in cui i padroni di casa dominano e graziano gli ospiti; nella ripresa invece cresce l'Inter, che si rende a più riprese pericolosa. Le ...

LIVE Atalanta-Inter - Serie A in DIRETTA : 0-0 - Icardi e compagni non la sbloccano! : Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Atalanta-Inter, anticipo della 32^ giornata della Serie A 2018. Allo Stadio Atleti Azzurri d’Italia si gioca una partita importante per le sorti del campionato: i meneghini, infatti, vanno a caccia di un successo fondamentale in ottica Champions League mentre i padroni di casa cercano la vittoria di lusso che sarebbe utile per la lotta per l’Europa League. L’Inter deve anche ...

Cagliari-Udinese 2-1 - balzo salvezza. Sorride il Genoa - crollo Crotone. L’Atalanta stoppa l’Inter : Cagliari-Udinese 2-1- Il Cagliari batte 2-1 l’Udinese e vola a +5 dalla zona retrocessione, complice il passo falso del Crotone contro il Genoa. Tremano i rossoblù nei primi minuti, poi Pavoletti e Ceppitelli fanno esplodere la Sardegna Arena. Nona sconfitta consecutiva per Massimo Oddo e l’Udinese. La sensazione è che il turno infrasettimanale a Napoli […] L'articolo Cagliari-Udinese 2-1, balzo salvezza. Sorride il Genoa, ...

DIRETTA/ Atalanta-Inter (risultato finale 0-0) streaming video e tv : parità a Bergamo! : DIRETTA Atalanta Inter info streaming video e tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live del grande derby lombardo di Serie A, 32^ giornata (oggi 14 aprile)(Pubblicato il Sat, 14 Apr 2018 22:35:00 GMT)

Atalanta-Inter 0-0 - le pagelle di CalcioWeb : 1/9 LaPresse ...

Questa Inter non è da Champions - molto meglio l’Atalanta : Handanovic e Miranda i migliori - la squadra di Gasperini spreca in attacco [FOTO] : 1/9 LaPresse ...

LIVE Atalanta-Inter - cronaca e risultato in tempo reale : equilibrio a Bergamo : LIVE Atalanta-Inter 0-0 Trentaduesima giornata Serie A TIM 2017/18, Stadio Atleti Azzurri d'Italia , Bergamo, SECONDO tempo 75 Preoccupazione di Gasperini in merito alle condizioni fisiche di Mattia ...

Anticipo serie A - Atalanta-Inter 0-0 : 22.41 Nessun gol, un punto per parte.Atalanta e Inter inseguono ancora l'Europa. Ottima Atalanta nel primo tempo. Gomez sbaglia clamorosamente in avvio. Handanovic tre volte eccellente su Barrow: chiude lo specchio al gambiano su retropassaggio di D'Ambrosio, più tardi ne respinge un sinistro e un colpo di testa ravvicinati.Due grosse chance pure per Perisic (respinta Berisha,diagonale largo).Orobici spenti nella ripresa. Inter un po' meglio. ...