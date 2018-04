: Assad: 'Fermezza', Damasco è con lui - NotizieIN : Assad: 'Fermezza', Damasco è con lui -

La presidenza siriana ha twittato un breve video in cui si vede il presidente al-che entra nel suo ufficio, con il messaggio "Mattina di". Non è chiaro quando sia stato girato il video, ma il messaggio è chiaro: il presidente siriano è incolume e svolge sue mansioni. Intanto, amanifestazioni di sostengo al governo. Nelle strade caroselli di auto sventolano bandiere siriane,russe e iraniane, in aperta sfida a Usa, Gran Bretagna e Francia che hanno condotto gli attacchi missilistici.(Di sabato 14 aprile 2018)