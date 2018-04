Assad | Attacco unirà i siriani nella lotta contro il terorismo

Attacco in Siria - l'annuncio di Trump : "Assad è un mostro" : In un anno esatto, Donald Trump ha ordinato per la seconda volta un'azione militare contro la Siria di Assad. Con lo stesso...

Attacco Siria - la May : 'Raid giusto contro armi chimiche di Assad' : L'Attacco contro la Siria, che ha "avuto successo", è stato "legale e giusto" in base al "passato terribile" del regime Siriano nell'uso "di armi chimiche contro il suo popolo" e "non deve sorprendere ...

Siria - attacco di Stati Uniti - Francia e Gran Bretagna. Putin condanna l’attacco|Foto | 3 mosse anti-Assad : L’attacco scattato nella notte. È durato poche ore e avrebbe colpito tre obiettivi, a Damasco e a Homs: tre i feriti civili. Nel mirino l’arsenale chimico del regime

Siria - attacco di Stati Uniti - Francia e Gran Bretagna. Mosca : ci saranno conseguenze|Foto | 3 mosse anti-Assad : L’attacco scattato nella notte. È durato poche ore e avrebbe colpito tre obiettivi, a Damasco e a Homs: tre i feriti civili. Nel mirino l’arsenale chimico del regime

Usa : 'L'attacco chimico in Siria è di Assad - abbiamo le prove' - : "Damasco è responsabile dell'attacco del 7 aprile a Duma", afferma la portavoce del Dipartimento di stato americano Heather Nauert. Mosca intanto accusa la Gran Bretagna: è una messinscena organizzata ...

Usa : abbiamo prove attacco gas di Assad : 22.34 Gli Usa hanno le prove che l'attacco con armi chimiche in Siria è stato condotto dal governo siriano. Lo ha detto la portavoce del Dipartimento di Stato americano Heather Nauert. Più di una indiscrezione sui media nelle ultime ore parla di campioni biologici prelevati a Duma in cui sono state trovate tracce di cloro e gas nervino.

Gli Stati Uniti dicono che molto probabilmente l’attacco chimico a Douma è stato compiuto da Assad : Nel corso di una conferenza stampa, la portavoce dell’amministrazione statunitense Sarah Sanders ha detto che molto probabilmente l’attacco chimico compiuto il 7 aprile a Douma, in Siria, è stato compiuto dalle forze del dittatore siriano Bashar al Assad. «Possiamo dire con grande The post Gli Stati Uniti dicono che molto probabilmente l’attacco chimico a Douma è stato compiuto da Assad appeared first on Il Post.

Siria - Usa : 'Abbiamo prove che attacco chimico è stato di Assad' : Gli Sati Uniti hanno le prove che l'attacco con armi chimiche in Siria è stato condotto dal governo Siriano. ad affermarlo è la portavoce del Dipartimento di stato americano, Heather Nauert. Più di ...

SIRIA - RUSSIA “007 INGLESI COINVOLTI IN ATTACCO CHIMICO”/ Londra “menzogna”. Usa “guerra ad Assad? Non decisa” : SIRIA, l'attesa di Trump prima di attaccare Assad: May e presidente Usa "impedire ogni uso di armi chimiche, non saranno impunite". Pentagono smentisce Macron, RUSSIA avverte l'Ue(Pubblicato il Fri, 13 Apr 2018 20:18:00 GMT)

Siria - frena guerra Trump-Assad/ Russia - “attacco chimico messa in scena straniera”. Scontro sanzioni Mosca : Siria, l'attesa di Trump prima di attaccare Assad: May e presidente Usa "impedire ogni uso di armi chimiche, non saranno impunite". Gentiloni e Merkel "con" la Russia, "no interventi armati"(Pubblicato il Fri, 13 Apr 2018 13:40:00 GMT)

Siria - Macron dice di avere le prove dell'attacco chimico di Assad : Guerra in Siria la chiamiamo, per intenderci. Ma il quadro è assai complicato e meglio sarebbe dire che siamo davanti a varie guerre intrecciate , mescolate, come dimostrato bene dall' attacco ...

Siria - Trump frena su attacco. Merkel si sfila. Macron : «Abbiamo le prove delle colpe di Assad» : Il presidente americano: «Non ho mai detto quando un attacco alla Siria avrebbe avuto luogo. Potrebbe essere molto presto o non così presto». Intanto la Russia annuncia che il Ghuta è nelle mani di Damasco...

Trump frena su attacco in Siria. Macron : «Abbiamo le prove delle colpe di Assad» : Il presidente americano: «Non ho mai detto quando un attacco alla Siria avrebbe avuto luogo. Potrebbe essere molto presto o non così presto». Intanto la Russia annuncia che il Ghuta è nelle mani di Damasco. Pressioni per evitare un intervento da parte dell’Onu e dell’ex presidente Jimmy Carter...

Trump frena su attacco in Siria. Pentagono : «Alleati stanno verificando le colpe di Assad» : Il presidente americano: «Non ho mai detto quando un attacco alla Siria avrebbe avuto luogo. Potrebbe essere molto presto o non così presto». Intanto la Russia annuncia che il Ghuta è nelle mani di Damasco. Pressioni per evitare un intervento da parte dell’Onu e dell’ex presidente Jimmy Carter...