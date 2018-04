Arezzo-Siena Streaming video e diretta tv | probabili formazioni | quote | orario

Arezzo - il super derby allenta l'ansia da asta : alle 18.30 la sfida con il Siena : Arezzo , 14 aprile 2018 - Niente calcoli, è un derby . L' Arezzo che lunedì attende e spera in buone notizie dal tribunale riceve il Siena capolista , ore 18,30, incerottato ma con uno score invidiabile. ...

Matteo Renzi torna a Siena e Arezzo dopo 5 anni : 'Mps - Etruria. Abbiamo evitato il disastro' : In prima fila è invece seduto il ministro dell'Economia Pier Carlo Padoan. La fiera è lontana dalla sede di Mps. Renzi ne parla: 'C'è stato un momento in cui ho temuto che Montepaschi non avesse più ...