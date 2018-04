App smartphone Android | quelle da avere e quelle da evitare

Android Auto wireless sarebbe Approdato sugli smartphone Google : Google Nexus 5X e Nexus 6P, Google Pixel e Pixel XL, Google Pixel 2 e Pixel 2 XL, con il software 3.1 ricevono il benestare per Android Auto wireless L'articolo Android Auto wireless sarebbe approdato sugli smartphone Google proviene da TuttoAndroid.

Da Trony riAppaiono gli “Sconti Magici” - offerte anche su smartphone Android : Trony rilancia gli "Sconti Magici", validi dal 13 al 19 aprile solamente online: ovviamente nella promozione non possono mancare smartphone e tablet Android, anche se non molto numerosi. Andiamo a scoprirli tutti. L'articolo Da Trony riappaiono gli “Sconti Magici”, offerte anche su smartphone Android proviene da TuttoAndroid.

Applicate fantastici Effetti alle Foto con il vostro Smartphone : Ner Photo Editor : Ner – Photo Editor, Pip, Square, Filters, Pro è una fantastica applicazione per Android che permette di applicare spettacolari Effetti alle Foto Migliore App Android per applicare Effetti alle Foto Gratis Esistono tantissime applicazioni per Android che permettono di modificare Foto facilmente ma applicare Effetti in pochi click per creare fantastici Effetti non è semplice. […]

Raggi : «Atac deve rimanere pubblica». Nuovi servizi per smartphone e App : «Questo è un altro piccolo passo per il risanamento di Atac, che deve rimanere pubblica». Così la sindaca Virginia Raggi ha presentato i Nuovi 1000 parcometri Atac. Il...

Workhera - l’App che controlla la sala riunioni dallo smartphone : La sala riunioni può essere completamente automatizzata e controllabile direttamente dal proprio smartphone, senza telecomandi e cavi sparsi per la stanza. Fabbricadigitale, azienda specializzata in soluzioni software per il mondo cloud e multimediale, ha creato una soluzione innovativa per gli ambienti dedicati alle riunioni che si chiama Workhera. L’idea nasce proprio per rispondere alle criticità legate alla gestione delle meeting room ...

On line la nuova App dell'Usl Umbria 2. A portata di smartphone tutti i servizi dell'azienda : Con le News ed il periodico on line Usl Umbria 2 inForma si avrà la possibilità di tenersi sempre aggiornati sulle ultime novità relative al mondo della sanità locale e regionale. A disposizione dei ...

Huawei e i suoi nuovi smartphone P20 - a rischio il primato di Samsung ed Apple? : Tutte le attenzioni sono rivolte ai nuovi modelli Huawei P20 appena usciti. Come succede per la maggior parte delle case di produzione, vengono fatti uscire due o tre device della stessa famiglia, e così è successo per il brand cinese che ha lanciato sul mercato tre nuovi smartphone: P20, P20 Lite e P20 Pro. E' interessante vedere nello specifico le varie caratteristiche dei tre nuovi top di gamma. Vi presentiamo i tre nuovi arrivati Il modello ...

Hai uno smartphone lento? Android lancia le versioni lite di alcune App : (Foto: Reddit u/banksio) Com’è possibile che nel 2018 alcune app, comprese quelle alla base dell’esperienza d’uso quotidiana degli smartphone, siano ancora soggette a rallentamenti o addirittura scattino fastidiosamente durante lo scorrimento delle schermate? Tra la maggioranza dei proprietari di smartphone in realtà la sensazione è più familiare di quanto si possa immaginare, motivo per cui Google sta attivando una funzione ...

L'iPhone pieghevole/ La Apple studia come rivoluzionare il mondo degli smartphone : bisognerà attendere il 2020 : L'iPhone pieghevole, l'Apple sta studiando come rivoluzionare il mondo degli smartphone: bisognerà attendere il 2020 per un dispositivo che sarà in grado di fare cose incredibili.(Pubblicato il Mon, 26 Mar 2018 19:36:00 GMT)

Dopo Apple anche Samsung mette il portafogli nello smartphone : Milano, 23 mar. (Labitalia) – Pagare il caffè al bar, comprare un libro in libreria. O fare acquisti al centro commerciale, o magari in spiaggia. Senza portare con sé soldi e monete; e neanche carte di credito, di debito e prepagate. Lasciando a casa, insomma, il portafogli. Oggi è sempre più possibile in Italia, sulla strada del ‘cashless society’. Come? Con lo smartphone, sul quale è possibile ‘caricare’ i dati ...

Ecco quali sono le 10 App per smartphone più usate in Italia Video : Mentre fino a qualche anno fa la maggioranza delle persone si collegava a internet da un computer, oggi a fare la parte del leone sono sempre più i dispositivi mobili [Video], che, per la loro natura, consentono di collegarsi praticamente da qualunque luogo, in casa o in ufficio ma anche durante gli spostamenti in metropolitana, al bar o durante una serata al ristorante o in discoteca. L'importanza delle app per #smartphone è, dunque, cresciuta ...

Risparmio batteria smartphone Android : subentra l’App Toogle Track : Risparmiare batteria smartphone Android sta diventando un'impresa sempre più difficile: al giorno d'oggi le app ed i servizi tendono ad impiegare risorse insospettabili, sarebbe quindi utile riuscire a monitorare nel concreto i vari processi, per meglio capire a quali livelli si spendono i maggiori consumi. Ci sono tante app nel Play Store che promettono attività di monitoraggio strumentale continuo, ma molto di queste sono a pagamento ...

Queste Applicazioni stanno danneggiando il vostro smartphone : ... si tratta di applicazioni che consumano più dati ed è quindi normale trovare in primo luogo l'applicazione di streaming video più popolare: Netflix. Detto questo, sono molto sorpreso di non vedere ...

Come diminuire consumo batteria smartphone : l’App che monitora GPS e Wifi gratis : Volete diminuire il consumo della batteria del vostro smartphone Android? Quest’applicazione completamente gratuita vi permette di monitorare il GPS e la scansione del Wifi.Se siete utenti un po’ “smanettoni” vi sarete sicuramente accorti che nonostante il vostro smartphone android sia piuttosto recente, il livello dell’autonomia della batteria a volte non riesce a seguire le vostre esigenze.Infatti le applicazioni ...