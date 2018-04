huffingtonpost

: RT @HuffPostItalia: Anita Caprioli: 'La diversità intrinseca fra uomini e donne è preziosa, deve essere mantenuto. Non va confusa con il di… - LaLestofante : RT @HuffPostItalia: Anita Caprioli: 'La diversità intrinseca fra uomini e donne è preziosa, deve essere mantenuto. Non va confusa con il di… - HuffPostItalia : Anita Caprioli: 'La diversità intrinseca fra uomini e donne è preziosa, deve essere mantenuto. Non va confusa con i… -

(Di sabato 14 aprile 2018)è capelli scuri, e discrezione. Attrice di cinema, ma anche di teatro e di televisione, ha quel dono raro che è la gentilezza, modo dicon cui sfiora tutto ciò che fa, e che pronuncia. A fine maggio tornerà sul grande schermo con un omaggio a Valentina Cortese nell'originale documentario Diva di Francesco Patierno, che per raccontare l'attrice milanese ha riunito otto nomi del cinema italiano, fra cui anche Isabella Ferrari e Anna Foglietta. "L'idea di Patierno – mi spiega, con una voce che è un sussurro e gli occhi di un nocciola chiaro che studiano il mondo – era quella di affrontare le diverse atmosfere vissute da questa donna in un lavoro corale molto intenso. Conoscevo Valentina Cortese, ma studiarla nel dettaglio, scoprirne l'esistenza particolare, e la fascinazione per la bellezza, declinata attraverso ...