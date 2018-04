Android Auto wireless sarebbe approdato sugli smartphone Google

Con Android 8.0 Oreo Google ha migliorato il sistema di inserimento automatico delle password : Con Android 8.0 Oreo il team di Google ha semplificato l'utilizzo del riempimento automatico con un gestore di password. Scopriamo insieme come funziona L'articolo Con Android 8.0 Oreo Google ha migliorato il sistema di inserimento automatico delle password proviene da TuttoAndroid.

Strategy Analytics : Android Auto è sempre più apprezzato dagli utenti : Strategy Analytics ha scoperto che la maggior parte degli utenti che possiedono un'Auto con Android Auto o Apple CarPlay li usa per tutte le attività L'articolo Strategy Analytics: Android Auto è sempre più apprezzato dagli utenti proviene da TuttoAndroid.

YouTube comincia a introdurre l’autoplay per i video in homepage sull’app Android : YouTube per Android ha iniziato a rilasciare "Autoplay" per i video in homepage: si tratta di una funzione di riproduzione automatica che consente di avviare l’anteprima dei video durante lo scorrimento della schermata L'articolo YouTube comincia a introdurre l’autoplay per i video in homepage sull’app Android proviene da TuttoAndroid.

Android Auto - si allarga la schiera dei “produttori compatibili” con cinque new entry : Si tratta di Axxera, Bauhn, Dual, Jensen e UniMax. E non pensate che dietro quei nomi semiesotici si celino sempre realtà piccole. Dietro UniMax c'è ASUS... L'articolo Android Auto, si allarga la schiera dei “produttori compatibili” con cinque new entry proviene da TuttoAndroid.

Android Auto arriva alla versione 3.1 : le promesse intrigano più delle novità : Le novità pure di Android Auto 3.1 sono di poco conto, ma grazie all'analisi sul codice di Androidpolice.com siamo in grado di scoprire cosa bolle in pentola L'articolo Android Auto arriva alla versione 3.1: le promesse intrigano più delle novità proviene da TuttoAndroid.

Android P avrà il supporto all’avvio automatico delle App quando servono? : Secondo recenti informazioni sul codice, Android P potrebbe aggiungere il supporto all’avvio automatico di un’applicazione quando lo smartphone viene connesso a certi dispositivi o accessori.Di recente gli attenti sviluppatori del forum XDA Developers, che sono venuti in possesso della rom di Android P Preview 1, stanno attentamente analizzando i cambiamenti all’interno del codice per individuare possibili e interessanti novità ...

YouTube : picture-in-picture e live streaming da PC - finestre anti fake news - sottotitoli automatici e test su Android : Nel frattempo, gli ingegneri del video-sharing di Mountain View si sono portati avanti semplificando il modo in cui può avvenire lo streaming da PC : da oggi, infatti, non sarà più necessario usare ...

Il nuovo Android Auto sarà più comodo... ma meno sicuro : ... con enormi vantaggi su tutti i fronti: il primo è indubbiamente quello di non dover prendere il mano il telefono per usare il navigatore o i vari servizi di streaming musicale , Spotify, Google ...

Android Auto consente ora di usare lo smartphone mentre è connesso : Google ha deciso di implementare una nuova feature che riguarda lo smartphone connesso ad Android Auto: si tratta della possibilità di sbloccarlo L'articolo Android Auto consente ora di usare lo smartphone mentre è connesso proviene da TuttoAndroid.

Google pubblica il programma del Google I/0 2018 - ma non c’è traccia di Android TV e Auto : Google pubblica il programma del Google I/O 2018, secondo cui ci saranno due diversi keynote il primo giorno e numerose sessioni dedicate ad Android Wear, Chrome OS e Google Assistant e alle varie integrazioni. L'articolo Google pubblica il programma del Google I/0 2018, ma non c’è traccia di Android TV e Auto è stato pubblicato per la prima volta su TuttoAndroid.

YouTube con tante novità per Android Android TV - ed i sottotitoli automatici ai Live : Aggiornamenti anche per i Live streaming . Questi ultimi, in un primo tempo solo quelli realizzati in inglese, saranno dotati di un sistema di sottotitoli automatici che - basato sulla stessa ...

Free Fire – Battlegrounds Trucchi Android | Mira Automatica : Come ottenere la Mira Automatica per uccidere più facilmente i nemici nel gioco Free Fire – Battlegrounds per Android Free Fire – Battlegrounds Trucchi Android Aggiornati Stai cercando i Trucchi per il gioco Free Fire – Battlegrounds Android? Vuoi qualche trucco per semplificarti la vita nel gioco Free Fire – Battlegrounds? Stai giocando a Free […]

Android Auto sbarca sulle Lamborghini : è il momento di acquistarne una : Tramite l'apposita pagina del portale Android si apprende che le Lamborghini Aventador, Huracán, Urus e Centenario hanno o avranno presto Android Auto L'articolo Android Auto sbarca sulle Lamborghini: è il momento di acquistarne una è stato pubblicato per la prima volta su TuttoAndroid.

Android Auto vs Apple CarPlay : differenze e confronto : Le Auto diventano sempre più smart riducendo costantemente le emissioni e guadagnando un vero e proprio sistema operativo! Ormai infatti, è quasi d’obbligo l’utilizzo di un sistema di infotainment governato da un grande display. E proprio come nel mondo degli smartphone, i due sistemi operativi predominanti sono Android Auto ed Apple CarPlay. Questi sistemi non sono altro che tablet che integrano utilissime funzionalità per il ...