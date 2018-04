Amici | ormai i due allievi non si nascondono più | in casetta si lasciano andare a baci e

caffeinamagazine

(Di sabato 14 aprile 2018) Il talent show di Maria De Filippi si chiama, ma tra i giovani che hanno avuto accesso al serale ce ne sono due che sono più che ‘’. I due si sono avvicinati moltissimo negli ultimi tempi esi può dire che stanno proprio insieme, anche a giudicare da quanto hanno ripreso le telecamere. Glisi sono scambiatisulle labbra e tenerezze, come mostrato dalla stessa trasmissione in un filmato andato in onda su Real Time. Lui sta vivendo un momento di sconforto ma può contare su di lei, che infatti non gli fa mancare il suo sostegno. Chi segue tutti i giorni il talent ha già capito: parliamo di Biondo ed Emma Muscat, rapper e cantante chefanno coppia fissa. Lui teme di non riuscire ad arrivare alle puntate finali di questo serale, dal momento che la commissione ha già dimostrato scarso gradimento nei suoi confronti. Ma per fortuna ...