Amici 17 | Zic e Daniele fermi | i due rischiano l’eliminazione con la squadra perdente

: #Amici17: la vera storia di Pokemon-Zic, che @RudyZerbi ha volutamente 'tagliato' @heather_parisi pensaci tu stase… - davidemaggio : #Amici17: la vera storia di Pokemon-Zic, che @RudyZerbi ha volutamente 'tagliato' @heather_parisi pensaci tu stase… - NJ93s : RT @_MartinaMC92_: Ma si sapeva che Zic sarebbe stato bloccato. Il talento non va bene ad Amici, sono molto meglio le storie del cuore come… - traderscomessa : @AmiciUfficiale Trasmissione ridicola. Tutto preparato ....vergogna per Zic ...intanto per oggi avete uno in meno c… -

(Di sabato 14 aprile 2018) Ha preso il via su Canale 5 il secondo serale di17 con ospiti Francesco Totti e Gianni Morandi. La De Filippi si gioca subito le sue carte migliori per contrastare Milly Carlucci e Ballando con le stelle e se Totti è testimone di sacrifici e lavoro per raggiungere il proprio obiettivo, Morandi canta con le due squadre per un doppio medley che ha saputo intrattenere e coinvolgere il pubblico presente. ZIC EA RISCHIO ELIMINAZIONE AD17 La primaa scendere in campo è quella blu e ad essere fermato, l’unico, èche riesce a stento a trattenere lacrime e rabbia e alla fine è tornato a sedere sperando di arrivare alla terza puntata. Lo stesso succede poi ai bianchi e questa volta a fermarsi è Zic. Il cantante è deluso ma Carlo di Francesco ribadisce il concetto: sei un autore ma non un cantante. Chi ha guardato17 sicuramente sa che i due ...