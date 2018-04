Amici 17 – Il Serale – Seconda puntata del 14 aprile 2018 – Ospiti Gianni Morandi | Ghali

Amici 2018 - anticipazioni secondo serale : le novità previste per evitare il flop Video : #Amici 2018 torna sabato 13 aprile su Canale 5 per il secondo appuntamento serale. L'esordio del talent show condotto da Maria De Filippi non è andato per il meglio la scorsa settimana, tanto che è stato Ballando con le stelle ad essere il programma più visto della serata. Troppe le novita' che non sono risultate gradite [Video] ai telespettatori: tra di esse l'assenza del coach e la giuria tecnica fin troppo numerosa con i suoi punti di vista ...

Da Gianni Morandi a Ghali e Francesco Totti - gli ospiti del serale di Amici 2018 il 14 aprile : Gli ospiti del serale di Amici 2018 sono stati comunicati anche per quanto riguarda la seconda puntata in onda, in diretta, su Canale 5, sabato 14 aprile. Saranno Gianni Morandi e Ghali gli ospiti musicali ma in studio ci sarà anche Francesco Totti. Gli ospiti del serale di Amici 2018 il 14 aprile sono attesi per una corale di squadra e per un'esibizione con i ballerini. Gianni Morandi si esibirà con la squadra bianca e con la squadra blu ...

Amici 2018 - anticipazioni secondo serale : le novità previste per evitare il flop : Amici 2018 torna sabato 13 aprile su Canale 5 per il secondo appuntamento serale. L'esordio del talent show condotto da Maria De Filippi non è andato per il meglio la scorsa settimana, tanto che è stato Ballando con le stelle ad essere il programma più visto della serata. Troppe le novità che non sono risultate gradite ai telespettatori: tra di esse l'assenza del coach e la giuria tecnica fin troppo numerosa (con i suoi punti di vista spesso ...

Amici 17 Serale : Emma consola Biondo dopo l'attacco di Di Francesco - : Zerbi che è un discografico e conosce bene il mondo della musica la pensa come me, e io non mollo un ca**o!' Secondo Biondo le parle di Di Francesco sono suonate soltanto come un attacco per neinte ...

Amici 17 Serale : Emma consola Biondo dopo l’attacco di Di Francesco : Emma bacia Biondo dopo lo sfogo di Carlo Di Francesco a Amici 2018 Durante il daytime di oggi di Amici 17 Carlo Di Francesco ha voluto mandare un messaggio a Biondo. Secondo il professore di canto il rapper è un bravissimo ragazzo, con un carattere d’oro e davvero simpatico, tuttavia parlando della scuola e di musica, Carlo ha avuto qualcosa da ridire. Di Francesco ha infatti affermato che Biondo e la musica non si sono mai incontrati, e ...

Choc ad Amici. Minacce al big dello show. Uno dei giudici del serale e sua figlia hanno ricevuto intimidazioni sui social. Una cosa gravissima che non può passare inosservata. Lo sfogo coi fan : Amici, la notizia è Choc. Uno dei giudici ha ricevuto delle Minacce per aver criticato uno dei ragazzi in gara. Una cosa serissima che sta sconvolgendo un po’ tutti. Parliamo di Heather Parisi che ha rivelato ai suoi follower di essere stata minacciata, anche fisicamente, dai fan di Biondo, il cantante della squadra bianca che la Parisi aveva detto essere molto amato da sua figlia. “Mia figlia di sette anni ti adora – ha detto la giurata ...

Assegnazioni 2° serale di Amici di Maria De Filippi - 14 aprile : i brani per i cantanti - da Einar a Biondo : Sono state svelate le Assegnazioni per il secondo serale di Amici di Maria De Filippi, in diretta su Canale 5 sabato 14 aprile. Per il secondo appuntamento con la fase serale di Amici di Maria De Filippi, quali brani dovranno preparare i sette cantanti in gara nella squadra bianca e nella squadra blu? A sorpresa ci sarà una prova comparata che vedrà Emma e Carmen l'una contro l'altra sulle note di un brano scelto dalla commissione del ...

Amici 17 - il Serale : Heather Parisi smascherata dalla figlia (VIDEO) : Amici 17, Heather Parisi ha detto una bugia? Parla la figlia Le aspettative su Heather Parisi erano alte prima dell’inizio della nuova edizione del Serale di Amici 17 e sabato scorso abbiamo ricevuto la conferma. In gran parte in silenzio, la ballerina e showgirl statunitense ha preso la parola solo per dire che la tecnica non è tutto nella danza, si è dimostrata contraria agli interventi comici di Geppi Cucciari, non capiti, e ha avuto alcuni ...