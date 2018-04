Amici 17 – Il Serale – Seconda puntata del 14 aprile 2018 – Ospiti Gianni Morandi | Ghali

ELIMINATI Amici 17 SERALE 2018/ Seconda puntata : Zic e Valentina Verdecchi a rischio? : Einar e Biondo hanno deluso i professori di AMICI 17 ma non il pubblico che continua a tenerli in alto nella classifica di gradimento, sarà Lauren a rischiare l'eliminazione?(Pubblicato il Sat, 14 Apr 2018 19:42:00 GMT)

Amici 2018 - seconda puntata Serale del 14 aprile in diretta : Amici 17 - Serale 14 aprile 2018 seconda puntata con il Serale di Amici 2018 e qui su DavideMaggio.it si rinnova l’appuntamento con il liveblogging del sabato sera per seguire e aggiornare in diretta minuto per minuto tutto ciò che accade in studio durante la serata. Amici 2018: le anticipazioni della seconda puntata del Serale In diretta su Canale 5, a partire dalle 21.10, Maria De Filippi conduce la seconda puntata del Serale di Amici ...

Amici Serale 17 - seconda puntata : replica su Video Mediaset - info streaming Video : Stasera, sabato 14 aprile 2018, andra' in onda la seconda puntata del serale di Amici 17 [Video]. L’appuntamento sara' su Canale 5 alle ore 21.10, con #Maria De Filippi alla conduzione. Dopo un debutto sotto le aspettative, con il 20,8% di share ed una media di circa 4 milioni di spettatori davanti al piccolo schermo per la prima puntata del talent show, si puntera' a migliorare gli ascolti tv. La padrona di casa, assieme agli autori, ha deciso ...

Ghali/ Accompagnerà i ballerini nel secondo step del serale : sceglierà i bianchi o i blu? (Amici 17) : Ghali questa sera sarà nel serale di Amici 17 per accompagnare i ballerini nel corso del secondo step. Sarà lui, inoltre, a scegliere se esibirsi con la squadra bianca o quella blu. (Pubblicato il Sat, 14 Apr 2018 14:00:00 GMT)

DIRETTA - Amici 17 : il serale con Morandi e Ghali : Stasera sabato 14 aprile aprile si svolgerà la seconda puntata del serale di Amici 17. Che cosa succederà? Ecco qualche anticipazione. Com'è successo settimana scorsa, anche stasera conosceremo il vincitore di puntata. Nella prima si è aggiudicato questo ambito titolo il cantante Matteo (componente della squadra Blu, vincitrice della seconda fase). Mentre il ballerino Filippo ha dovuto abbandonare il programma, senza avere nemmeno l'opportunità ...

Amici 17 secondo serale riassunto : eliminato - ospiti - esibizioni 14 aprile 2018 : Amici 17 secondo serale riassunto. E’ ripartito con la fase finale il talent show condotto da Maria De Filippi. La seconda puntata è infatti andata in onda in diretta su Canale 5 sabato 14 aprile 2018. Ecco di seguito tutto quello che è successo durante la serata tra ospiti, eliminato ed esibizioni. SCOPRI TUTTO SU #Amici17 Amici 17 secondo serale riassunto: i concorrenti in gara I talenti in gara nel secondo appuntamento con il serale di ...

Eliminati Amici 17 serale 2018/ Seconda puntata : Einar e Biondo hanno deluso i professori - sono a rischio? : Einar e Biondo hanno deluso i professori di Amici 17 ma non il pubblico che continua a tenerli in alto nella classifica di gradimento, sarà Lauren a rischiare l'eliminazione?(Pubblicato il Sat, 14 Apr 2018 12:03:00 GMT)

Alessandra Amoroso/ Incantata da Irama (Amici Serale 2018) : Alessandra Amoroso fa parte della giuria esterna di Amici di Maria De Filippi. La cantante salentina ha apprezzato molto l'esibizione di Irama della Squadra Bianca.(Pubblicato il Sat, 14 Apr 2018 12:00:00 GMT)

Amici 17 secondo serale : anticipazioni e ospiti 14 aprile 2018 : Amici 17 secondo serale anticipazioni. Riparte con la fase finale il talent show condotto da Maria De Filippi in onda in diretta su Canale 5 sabato 14 aprile 2018. Ecco di seguito tutte le anticipazioni sulla seconda puntata del serale di Amici 17 e chi saranno gli ospiti presenti. SCOPRI TUTTO SU #Amici17 Amici 17 secondo serale anticipazioni: i concorrenti in gara Vedremo sfidarsi nel primo appuntamento con il serale di Amici 17 i ...

Ospiti e anticipazioni sul serale di Amici di Maria De Filippi del 14 aprile - canzoni e duetti : Le prime anticipazioni e gli Ospiti del serale di Amici di Maria De Filippi del 14 aprile sono già disponibili in rete. Nel corso della settimana, la produzione del talent show ha comunicato ai 13 concorrenti in gara le prove da preparare in vista del secondo appuntamento serale di Amici di Maria De Filippi del 14 aprile. Inizialmente selezionati in 14, 7 per il team bianco e 7 per il team blu, i concorrenti di Amici 17 sono rimasti in 13 ...

Gianni Morandi/ Il cantautore si esibisce con i ragazzi del serale in vista dell'evento di Verona (Amici 2018) : Dopo il successo della sua tournée invernale,Gianni Morandi sarà ospite del serale di Amici 2018 per esibirsi con i ragazzi ancora in gara. Fra le sue prossime tappe...(Pubblicato il Sat, 14 Apr 2018 11:05:00 GMT)

Amici di Maria de Filippi serale 2018 - seconda puntata : anticipazioni 14 aprile : La trasmissione sarà visibile anche in streaming sulla piattaforma web Canale 5 e in replica grazie a Mediaset on demand . Amici di Maria de Filippi 2018, ospiti 14 aprile Gli ospiti della prima ...

Sephora Ferrillo/ La ballerina riuscirà a far cambiare idea a Garrison?(Amici Serale 2018) : Sephora Ferrillo è arrivata al serale di Amici 17. Nel corso della prima puntata la ballerina ha sofferto per lo stop imposto da Garrison, che non ha apprezzato la sua esibizione.(Pubblicato il Sat, 14 Apr 2018 10:16:00 GMT)

Marco Bocci/ L'attore difende Carmen e Lauren dalle critiche (Giudice Amici Serale 2018) : Marco Bocci fa parte della giuria esterna di Amici 2018. Nel corso della prima puntata L'attore ha preso le difese della ballerina Lauren e della cantante Carmen.(Pubblicato il Sat, 14 Apr 2018 10:15:00 GMT)