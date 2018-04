: Amb.Usa a Mosca:Russia avvisata di raid - RadioLondra_ : Amb.Usa a Mosca:Russia avvisata di raid - CybFeed : #News #Amb.Usa a Mosca:Russia avvisata di raid - GogMagogtwit : L'amb. russo all'Onu, rivolto agli Usa: 'vi rendete conto che lasciate il caos dovunque passate?' -

Gli Stati Uniti hanno contattato laprima dell'attacco in Siria per evitare vittime fra i militari russi e la popolazione civile. Lo ha detto a Interfax l'ambasciatore Usa, Huntsman. I, ha sottolineato, non rappresentano un conflitto fra superpotenze. In precedenza il capo di Stato Maggiore delle forze armate americane, Dunford, aveva dichiarato che Washington non ha avvertito in anticipo il governo russo degli attacchi.(Di sabato 14 aprile 2018)