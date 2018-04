Allegri | “ora basta parlare di Madrid | portiamo a casa Scudetto”

calcioweb.eu

(Di sabato 14 aprile 2018) “Oradi”. Massimilianomanda in archivio la sfortunata notte di Champions e si concentra sui prossimi impegni della Juventus, a cominciare da quello di domani contro la Sampdoria. “Al 93esimo della partita era difficile mantenere la lucidità, non mi ha turbato né il rigore né Alex Sandro che non è salito. Bisogna solo fare i compimenti ai ragazzi perché hanno fatto una partita bellissima. E’ stata una serata di sport meravigliosa, vedere una partita così è difficile e avrebbe meritato di andare avanti altri 30 minuti”, sottolinea. “Così non è stato, ma dopo tre giorni che tutti hanno parlato ora. Domani -sottolinea il tecnico bianconero- abbiamo la Sampdoria in una settimana con tre partite non decisive ma importanti per il campionato, che va portato acosì come la Coppa Italia. Il Realva messo ...