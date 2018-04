Alice Bellagamba | un infortunio per l' ex ballerina di Amici

Blastingnews

: RT @x_tardis: MA CHE NE SANNO LORO DI VALERIO CHE FACEVA ALICE BELLAGAMBA O LA SCALISE E ALESSANDRA CHE FACEVA LUCA NAPOLITANO CHE NE SANNO… - PucciChiara_ : RT @x_tardis: MA CHE NE SANNO LORO DI VALERIO CHE FACEVA ALICE BELLAGAMBA O LA SCALISE E ALESSANDRA CHE FACEVA LUCA NAPOLITANO CHE NE SANNO… - x_tardis : MA CHE NE SANNO LORO DI VALERIO CHE FACEVA ALICE BELLAGAMBA O LA SCALISE E ALESSANDRA CHE FACEVA LUCA NAPOLITANO CHE NE SANNOOOOOOO #amici17 - shitisawmiley : RT @sandrinaadmni: Luca Napolitano che in diretta dedicò la sua esibizione ad Alice Bellagamba. ?? #amici17 -

(Di sabato 14 aprile 2018) #è sicuramente rimasta nei cuori dei telespettatori di, in quanto proprio il talent l'ha fatta conoscere al grande pubblico. Lìballava, ma poi si è distinta anche come attrice. La ragazza ha pubblicato su Instagram una foto che la ritrae in una sala di #danza mentre si regge su delle stampelle. Laha subito unche non le ha permesso di recitare nel film Dance Movie New York Academy. Il contratto per la sua partecipazione al film è stato firmato un anno fa, ma solo ora l'attrice ha deciso di parlare di quanto le è accaduto. Accanto alla foto postata sui social, l'exdi VIDEOVIDEO, ha scritto che, a sole tre settimane dalle riprese, si è strappata il bicipite femorale, ballando. L'l'ha costretta a recedere dal contratto ed ha infranto il suo sogno. Sembrava davvero addi volare a tre metri ...