“Alessia Marcuzzi si è rifiutata categoricamente” Isola dei Famosi | spunta un altro

(Di sabato 14 aprile 2018) Non c’è pace per Alessia. Da quando la suadeiè stata travolta dal canna-gate, la conduttrice è finita nel mirino e, di settimana in settimana, sta collezionando frecciatine e attacchi pesanti. Vero è che questa edizione è stata ed è molto discussa. Complice anche ‘l’accanimento’ di Striscia la Notizia, non c’è giorno in cui non venga fuori un altarino, un retroscena, uno scoop. Anche e soprattutto da parte degli ex naufraghi. A Casa Signorini, il format web del giornalista e direttore del settimanale Chi, è tornata Eva Henger. Con nuove rivelazioni, ovvio. L’attrice, come si ricorderà, ha avuto una brutta discussione con Alessia. È successo nel corso dell’ottava puntata dell’, quando la padrona di casa, stanca di sentir parlare dello scandalo ‘droga’, ha perso la pazienza rendendosi ...