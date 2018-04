Albano | ' Loredana | mi hai fatto venire l' infarto' | la reazione della Lecciso

'Loredana Lecciso sarebbe la causa dell'infarto di Albano' lo svela 'Dipiù' Video : Barbara D'Urso come ogni venerdì ha mostrato la copertina del settimanale 'Dipiù' diretto da Sandro Mayer. La notizia in copertina ha lasciato i telespettatori di 'Pomeriggio 5' di stucco. La frase choc, rilasciata dal cantante pugliese è la seguente: 'Loredana Lecciso mi ha fatto venire un infarto'. Il pubblico che ama l'artista da sempre [Video], ricordera' che Albano nel 2016 era stato colpito da un attacco cardiaco. Loredana Lecciso, in quei ...

'Loredana Lecciso sarebbe la causa dell'infarto di Albano' lo svela 'Dipiù' : Barbara D'Urso come ogni venerdì ha mostrato la copertina del settimanale 'Dipiù' diretto da Sandro Mayer. La notizia in copertina ha lasciato i telespettatori di 'Pomeriggio 5' di stucco. La frase choc, rilasciata dal cantante pugliese è la seguente: 'Loredana Lecciso mi ha fatto venire un infarto'. Il pubblico che ama l'artista da sempre, ricorderà che Albano nel 2016 era stato colpito da un attacco cardiaco. Loredana Lecciso, in quei giorni ...

Albano Carrisi : 'Ho avuto un infarto per colpa di Loredana' - la replica di lei : Eccoci con un nuovo appuntamento con le notizie di gossip, che oggi si interesseranno alla fine della relazione tra Loredana Lecciso e Albano Carrisi. Le ultime novità svelano che il cantante pugliese ha rilasciato un'intervista ad un noto settimanale, dove ha fatto una dichiarazione choc sull'ex compagna. Albano: 'È la mia storia con Loredana che mi ha fatto venire l’infarto' Le novità di gossip svelano che Albano Carrisi e Loredana Lecciso ...

Albano : la storia con Loredana è l'origine dell'infarto? : Loredana Lecciso, reduce dalla rottura con Albano, evidentemente si sente ferita dalle presunte dichiarazioni del cantante apparse sul settimanale Di Più. L'artista avrebbe detto che la sua storia con Loredana gli avrebbe fatto venire l'infarto. La copertina del giornale è stata mostrata anche durante una puntata di Pomeriggio 5, in cui Barbara D'Urso ha detto che trattasi sicuramente di una dichiarazione molto forte. Da poche ore Loredana ha ...

Loredana Lecciso : il botta e risposta tra lei e Albano continua : Loredana Lecciso: il messaggio per Albano che non ti aspetti Il triangolo amoroso tra Albano Carrisi, Loredana Lecciso e Romina Power continua ad attirare l’attenzione degli appassionati di gossip. L’ultimo botta e risposta, però, prima sui giornali e poi sui social ha coinvolto solo due di tre dei diretti interessati. Si tratta nello specifico di […] L'articolo Loredana Lecciso: il botta e risposta tra lei e Albano continua ...

Loredana racconta la sua verità sulla fine della storia con Albano Video : Eccoci con un nuovo appuntamento con di #Gossip che riguarda Albano e Loredana [Video]. I due, dopo circa 18 anni insieme, si sono separati e nelle ultime settimane la loro storia è al centro di ogni gossip. Il cantante di Cellino ha subito un importante intervento a to dell'ischemia che lo ha colpito. Improvvisamente il settantenne ha accusato un malore in auto e grazie al suo Manager è stato evitato il peggio. Fortunatamente ad oggi, Carrisi ...

Loredana Lecciso : vi svelo perchè è finita con Albano : La notizia ormai è ufficiale, Albano Carrisi e Loredana Lecciso si sono definitivamente lasciati. Il cantante è sbottato ed ha svelato la verità durante la diretta del programma Storie Italiane, non dando la possibilità all’ex compagna di chiarirsi. La soubrette in un’intervista ha spiegato che cosa è accaduto davvero tra loro, non senza parlare di Romina Power! Albano Carrisi irrompe ...

Loredana Lecciso confessione choc al settimanale Chi : “Albano ha superato i limiti” : In una recente intervista la settimanale Chi, in uscita mercoledì 11 aprile 2018, Loredana Lecciso confessa: “Al Bano ha superato i limiti”. Come è noto, giorni fa il cantautore di Cellino San Marco, Al Bano, è intervenuto in collegamento telefonico, nel programma condotto da Eleonora Daniele, Storie Italiane. Al Bano e le sue dichiarazioni a Storie Italiane Il cantante pugliese ha dichiarando in diretta nazionale, alla sbigottita conduttrice, ...

Loredana Lecciso : la rottura con Albano è avvenuta anche a causa di Romina : Albano e Loredana Lecciso non stanno più insieme. La coppia è scoppiata dopo ben diciotto anni trascorsi insieme, anche se non sono ben chiari i motivi. Il cantante di Cellino San Marco non ha voluto puntare il dito contro la sua ex compagna, affermando soltanto che è stata lei ad andare via nel mese di dicembre per 'fatti suoi'. Dopo la litigata in diretta nel corso del programma Storie Italiane, la Lecciso si è sfogata, rilasciando ...

Loredana Lecciso su Chi : “Con Albano è finita anche per colpa di Romina” : Perché Albano e Loredana Lecciso si sono lasciati? Lo sfogo sul settimanale Chi Dopo la telefonata-scontro a Storie Italiane da Eleonora Daniele, Loredana Lecciso ha confermato la rottura con Albano sulle pagine del settimanale Chi. Nel numero in edicola da mercoledì 11 aprile 2018, la showgirl pugliese si è lasciata andare ad un lungo sfogo […] L'articolo Loredana Lecciso su Chi: “Con Albano è finita anche per colpa di Romina” ...

Albano contro Loredana Lecciso. Il violento confronto in diretta! : Il gossip tra Albano, Loredana Lecciso e Romina Power continua ad appassionare gli italiani. Il cantante, stufo di sentir parlare della sua vita privata, chiama durante la diretta di Storie Italiane, il salotto di Eleonora Daniele, e rivela una notizia sconcertante. E succede il caos! Ecco cosa è accaduto durante la diretta! Un colpo di scena inaspettato, un fuori programma che nessuno avrebbe mai potuto prevedere: lo scontro tra Albano ...

Albano Carrisi contro Loredana Lecciso : 'È lei che se ne è andata di casa - Romina Power non c'entra' : A Storie Italiane è andata in onda, in diretta, la fine della storia d'amore tra Albano Carrisi e Loredana Lecciso . Sotto gli occhi sbarrati della conduttrice Eleonora Daniele , il cantante di ...