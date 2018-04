Albano e l’intervista su DiPiù | le dichiarazioni su Romina e Loredana Lecciso

Albano a L’Intervista di Costanzo : con chi sei sposato mentalmente? : Albano Carrisi, ospite nella scatola de L’Intervista, risponde alle domande incalzanti di Maurizio Costanzo. Cosa svela? Il suo rapporto con Romina Power, sfiorando anche per qualche attimo, la sua relazione incerta con Loredana Lecciso, per soffermarsi sul dolore straziante e perenne che sente per la perdita di Ylenia. Un’intervista toccante che chiarirà molti dubbi. L’Intervista: Maurizio Costanzo chiede ad Albano con chi è ...