“Al derby cattivi come col Barca”

(Di sabato 14 aprile 2018) Roma, 14 apr. – (AdnKronos) – “si riparte dopo l’euforia della Champions? Ben venga la gara con la Lazio, perché solitamente questa è una partita che si prepara da sola dal punto di vista delle motivazioni. Quindi entusiasmo sì e consapevolezza di quello che abbiamo fatto, ma dobbiamo anche mettere in campo la stessa determinazione e cattiveria agonistica perché questa gara vale più di tre punti, vale un posto in Champions”. Il tecnico della Roma, Eusebio Di Francesco, manda in archivio l’impresa contro il Barcellona in Europa e si concentra sulla sfida con i ‘cugini’ biancocelesti, scontro diretto nelle zone alte della classifica. “E’ una partita dal valore doppio. E poi ilha sempre una storia a sé, oltre all’importanza fondamentale per la classifica”, evidenzia Di Francesco, che riguardo alla ...