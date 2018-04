Akash Kumar in lacrime svela la malattia della madre prima di Ballando

lanostratv

(Di sabato 14 aprile 2018)con le stelle:parlamattiadiè stato ospite del Sabato Italiano di Eleonora Daniele in cui ha rivelato la terribile. La bionda conduttricedi intervistare il modello ha mandato in onda un servizio che voleva riassumere tutta l’infanzia drammatica che ha dovuto attraversare. Nel servizioha affermato che la sua vita non è stata affatto facile: è cresciuto solo con sua mamma Tania e sua nonna, mentre con il padre no ha mai avuto nessun rapporto. La mamma inoltre ha sofferto tanto in passato in quanto ha dovuto lottare contro una bruttache si è presentata più volte. Tornati in onda la Daniele ha dichiarato che quando aveva chiesto alla Carlucci se poteva averenel suo salotto la sua intenzione era stata quella di scoprire che cosa nascondessero i suoi occhi....