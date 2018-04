Addio Isabella Biagini | è morta l’attrice e showgirl romana

tvzap.kataweb

(Di sabato 14 aprile 2018) Èa Roma sabato 14 aprile l’attrice, show girl e imitatrice. Aveva 74 anni. Malata da tempo, era ricoverata in un hospice della capitale. Nata nel 1943 a Roma, il vero nome era Concetta, aveva esordito nel 1955 con una piccola parte nel film Le amiche di Michelangelo Antonioni. Poi il passaggio alla tv, con ruoli comici e da svampita in tanti varietà degli anni Sessanta e Settanta e la partecipazioni a diverse commedie all’italiana da Amore all’italiana di Steno a Boccaccio di Bruno Corbucci, e commedie musicali da Non cantare, spara (1968) con il Quartetto Cetra a Bambole, non c’è una lira (1978) e C’era una volta Roma (1979). Ironica e dissacrante, aveva un talento anche come imitatrice, indimenticabile la sua Mina.e la richiesta d’aiuto a Barbara D’Urso Segnata da una vita sentimentale ...