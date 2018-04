Addio al regista premio Oscar Miloš Forman | autore di Qualcuno volò sul nido del cuculo

Addio Milos Forman - regista due volte Premio Oscar : E' morto a 86 anni Milos Forman, regista di origine ceca, vincitore di un Oscar, celebre per 'Qualcuno volò sul nido del cuculo' e 'Amadeus'. Lo riferiscono i media cechi. L'agenzia di stampa CTK cita ...

Luigi De Filippo morto - Addio all’attore e regista : aveva 87 anni. Ultimo erede della storica dinastia del teatro : È morto a Roma, all’età di 87 anni, Luigi De Filippo, attore, regista e sceneggiatore di teatro nato a Napoli il 10 agosto del 1930. Negli anni Sessanta era apparso in qualche film della commedia all’italiana, ma il teatro è sempre stato il suo grande amore e a quello aveva dedicato gran parte della sua vita diventando tra l’altro, nel 2011, direttore del teatro Parioli di Roma, diventato teatro Parioli-Peppino De Filippo, dove è stato in scena ...

Cinema - Addio al regista Lewis Gilbert : 22.40 E' morto a 97 anni il regista britannico Lewis Gilbert. Aveva diretto anche tre film di James Bond. Nato a Londra, Gilbert fu regista di "Si vive solo due volte", con Sean Connery, "La spia che mi amava" e "Moonraker-Operazione Spazio",con Roger Moore. Iniziò la sua carriera Cinematografica nel 1945, subito dopo la guerra. Tra i suoi lavori più noti, "Alfie", premiato a Cannes nel 1966, "Educating Rita" del 1983, "Before you go" del ...

Addio a Folco Quilici. Scrittore - regista - fotografo e grande documentarista : Come fotografo opera dal 1949, accumulando un archivio d'oltre un milione d'immagini a colori e in bianco e nero, ora affidate all'Archivio Alinari. Nel 1998, è stato dichiarato "Great Master for creative excellence" dall'International Photo Contest

Addio Tonino Zangardi - è morto il regista di Allullo Drom : Si è spento il 19 febbraio il regista Tonino Zangardi. Nato a Roma il 23 aprile del 1957, l’autore era malato da qualche tempo, conferma all’ANSA il fratello Marco. regista, sceneggiatore e anche produttore aveva firmato film delicati e poetici. Allullo Drom, il suo primo film con Isabella Ferrari, Claudio Bigagli, Massimo Bonetti tra gli altri, raccontava di un mondo gitano nella provincia toscana. Una tematica, quella dei rom, al ...

Addio a Silvia Arzuffi - morta la storica regista di Striscia la notizia e Drive In : E’ morta Silvia Arzuffi, storica regista di programmi Mediaset come Striscia la notizia e Paperissima. La donna, 74 anni, è deceduta nella sua casa, in provincia di Bergamo, dove era tornata a vivere dopo aver trascorso una vita a Milano. Il suo approdo alla tv è avvenuto dopo l’esperienza come attrice di teatro. Silvia Arzuffi, chi era Per il piccolo schermo la Arzuffi ha firmato programmi di successo degli anni ’80 e ...

IRINA SANPITER - Addio A MAGDA DI CARLO VERDONE/ La commozione del regista : "Conserverò sempre il suo ricordo" : IRINA SANPITER è morta: ADDIO a MAGDA di “Bianco, Rosso e VERDONE”. Il ricordo di CARLO su Facebook. Le ultime notizie sull'attrice russa, che lottava da anni contro la leucemia(Pubblicato il Sun, 04 Feb 2018 23:54:00 GMT)