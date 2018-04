Addio a Milos Forman | uomo da due Oscar

vanityfair

: Addio al grande e caro regista Miloš Forman, 1932-2018, ceco-americano, uomo libero e grande artista premio Oscar,… - riotta : Addio al grande e caro regista Miloš Forman, 1932-2018, ceco-americano, uomo libero e grande artista premio Oscar,… - SkyTG24 : Addio a Milos Forman, regista di 'Qualcuno volò sul nido del cuculo' - ParamountItalia : Addio a un grande, a un grandissimo del cinema: #milosforman, il regista di #amadeus, Qualcuno volò sul nido del cu… -

(Di sabato 14 aprile 2018) Conosciuto nel mondo soprattutto per Qualcuno volò sul nido del cuculo e Amadeus (che gli valsero due premi), ma anche per il musical contro la guerra in Vietnam Hair e per Larry Flynt – Oltre lo scandalo, il regista e sceneggiatore ceco«se ne è andato silenziosamente, circondato dalla sua famiglia e dai suoi affetti più stretti», ha rivelato Martina Zborilova (sua terza moglie dopo le attrici Jana Brejchová e Vera Kesadlová). A 86 anni. Nato a Cáslav, nell’allora Cecoslovacchia nel 1932, infanzia che segnerà tutta la sua esistenza, con un padre arrestato dalla Gestapo che morirà nel campo di concentramento di Buchenwald e una madre uccisa ad Auschwitz. Orfano già a 12 anni (lo allevano gli zii), più avanti, a guerra finita, scoprirà di essere nato da una relazione tra sua madre e un architetto ceco. A Praga studia Cinematografia, inizia a partecipare ai ...