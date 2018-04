Addio a Isabella Biagini | la «svampita» del varietà

vanityfair

(Di sabato 14 aprile 2018) È morta a Roma, all’Antea Hospice dove era ricoverata da circa un mese, l’attrice. Aveva 74 anni ed era malata da tempo. Nata nel 1943 a Roma, era famosa per le sue parti dae fatalona. Aveva esordito nel 1955 con una piccola parte nel film «Le amiche» di Michelangelo Antonioni. Poi il passaggio alla tv, con ruoli comici e dain tantidegli anni ’60 e ’70. Tante le commedie a cui aveva partecipato comprese quelle musicali come «Non cantare, spara» (1968) con il Quartetto Cetra e «Bambole, non c’è una lira» (1978). Divertente e pungente, aveva un gran talento anche come imitatrice: la sua Mina rimane indimenticabile. Ma, tanto faceva ridere sullo schermo, tanto la sua vita privata non è stata felicissima: con una vita sentimentale difficile, due matrimoni falliti, ha avuto una figlia Monica, morta, per un tumore ...