Ad Asti dal 21 giugno al 1 luglio torna AstiTeatro

Via i nomi dei colonialisti dalla toponomAstica di Berlino : Nella capitale tedesca i nomi dei protagonisti della colonia tedesca nell’Africa del Sud-ovest saranno presto sostituiti da quelli degli eroi delle lotte di liberazione

Bari - corteo di San Nicola : dal 19 aprile via ai cAsting per figuranti e acrobati : ... le acrobate e performers Ada Ossola, Maria Agatiello e Paola Quistini con le quali in passato ho condiviso numerosi progetti in tutto il mondo. Posso inoltre anticipare la preziosa collaborazione ...

Il Capodoglio ucciso dalla plAstica : Capodoglio muore ammazzato da 30 chili di plastica nello stomaco. E’ l’immagine più cruda che i mari sono ormai colmi di spazzatura. Il giovane maschio di 10 metri è stato trovato su una spiaggia di Cabo de Palos, promontorio della regione mediterranea di Murcia in Spagna. Nel corso dell’autopsia, sono stati rinvenuti nel suo stomaco 30 chili di plastica, scambiati per meduse e altri pesci. La balena è morta per ...

Germania - cori per Hitler e svAstiche in caserma Scandalo travolge l’esercito : «Adesso ci facciamo vaccinare contro la febbre gialla e poi andiamo in Mali e spariamo ai negri fino a fargli saltare le teste». La conversazione telefonica fra due soldati della Bundeswehr è stata intercettata dagli agenti del Mad - i servizi segreti dell’esercito tedesco - pochi giorni prima della partenza delle reclute alla volta dell’Africa dov...

Matteo Salvini infAstidito dallo show di Berlusconi al Quirinale : la dura nota della Lega : Non era condiviso e non lo sarà mai da parte nostra un no al dialogo con il Movimento 5 Stelle, seconda forza politica in Parlamento. Le parole finali di Berlusconi oggi al Colle non rispecchiano la ...

Oceani condannati a morte - tra pochi anni saranno invasi dalla plAstica e privi di vita : Stiamo uccidendo il pianeta Terra, e lo facciamo a ritmi tanto veloci da impedire agli scienziati di trovare delle ipotetiche soluzioni anti catastrofe. Il team di un ente governativo britannico ha ...

Lucio Dalla rivive in Tu non mi bAsti mai di Ron - nuovo singolo dal 13 aprile : audio e testo : Tu non mi basti mai di Ron arriva in radio il 13 aprile. Il singolo arriva dopo Almeno Pensami, brano con il quale ha partecipato all'ultimo Festival di Sanremo aggiudicandosi il Premio della Critica Mia Martini. Il brano è estratto dal disco con il quale ha voluto celebrare la memoria del collega e amico Lucio Dalla, scomparso improvvisamente nel 2012 appena dopo la sua partecipazione al Festival di Sanremo con Pierdavide Carone con il ...

“Me ne vado”. Rita Dalla Chiesa : dopo settimane di critiche aggressive - la drAstica decisione dell’ex moglie di Fabrizio Frizzi : Un mare di critiche e polemiche, Rita Dalla Chiesa è stata sommersa di commenti negativi in queste ultime due settimane. dopo la morte di Fabrizio Frizzi, la giornalista ha speso moltissime parole per ricordare l’ex marito con il quale dopo la separazione aveva instaurato un rapporto di amicizia bellissimo. La conduttrice di Ieri Oggi Italiani nel corso degli ultimi 15 giorni ha voluto dimostrare la sua vicinanza alla moglie di Frizzi ...

Manifestazione per le operatrici di Agorà. Dal Pd di CAstiglion Fiorentino : 'Vasai lasci la presidenza' : Un gesto di questo tipo libererebbe il campo da qualunque polemica politica, riconducendo la vertenza ad una questione sindacale, di tutela dei diritti dei lavoratori e del benessere degli utenti. ' ...

Moto3 - GP Argentina 2018 : risultati e classifica prove libere 2. Enea BAstianini scatenato - miglior tempo davanti a Dalla Porta e Arbolino : Grande l’Italia nelle prove libere del venerdì valide per il GP di Argentina, seconda tappa del Mondiale di Moto3. Dopo il miglior tempo piazzato da Marco Bezzecchi nella FP1, nel secondo turno è stato Enea Bastianini a fare la differenza con una prestazione da urlo. Il 20enne della Honda Leopard Racing, a caccia di rivalsa dopo il ritiro di Losail, si è scatenato nel finale con un paio di giri veloci che hanno messo in ginocchio tutti i ...

“La corsa in ospedale…”. Il dramma segreto di Claudio Amendola : “Quei dolori…” L’amatissimo attore ha sentito l’esigenza di confessare l’orrore che ha vissuto. I fan - che non sospettavano nulla - sono rimAsti impietriti mentre lui scendeva nei dettagli : “A settembre ho avuto un piccolo infarto, di quelli che è meglio correre all’ospedale”, parole che mettono addosso un’ansia tremenda. A parlare è il noto e amatissimo attore italiano che si è confessato nel salotto di Silvia Toffanin. La puntata di Verissimo in cui ha confessato quel problema di salute è quella che andrà in onda sabato 7 aprile. Lui, romano doc, non aveva mai detto nulla ma, a Verissimo, ha deciso di parlare apertamente di ciò ...

GinnAstica - scandalo abusi sessuali in Argentina : accusato un allenatore della Nazionale. Nuovo caso dopo la bufera USA : Nuovo scandalo abusi sessuali nel mondo della Ginnastica. dopo la nota vicenda che ha travolto gli USA pochi mesi fa, questa volta è l’Argentina a finire nell’occhio del ciclone. La Federazione locale ha riferito al giudice che un allenatore della Nazionale Albiceleste degli anni ’90 ha abusato sessualmente di alcune atlete. Gerardo Werthein, Presidente del Comitato Olimpico Nazionale, ha precisato: “Abbiamo conosciuto i ...

“Cosa gli hanno fatto”. Frizzi - la confessione che sconvolge. A dieci giorni dalla morte del conduttore de L’Eredità - l’amico e collega Gerry Scotti racconta quei pesanti retroscena finora rimAsti top secret. E il dolore aumenta : Il 26 marzo 2018 se ne andava Fabrizio Frizzi. Aveva appena compiuto 60 anni e un’emorragia cerebrale se lo è portato via. La notizia della sua morte è stata un fulmine a ciel sereno: il conduttore aveva avuto un malore a ottobre 2017, malore che lo aveva costretto a stare lontano dal piccolo schermo. Durante la sua assenza, mentre era ricoverato al Policlinico Umberto I di Roma, lo aveva sostituito il collega e amico Carlo Conti. Poi Frizzi, ...

Ermal Meta - la Pasqua (da lacrime) in ospedale. Il vincitore di Sanremo ha passato proprio lì il giorno di festa. Dopo questa notizia tutti sono rimAsti veramente a bocca aperta (e con gli occhi lucidi) : Le feste diventano motivo di malinconia per chi non può viverle con gioia. Qualcuno questa Pasqua è stato costretto a passarla in ospedale, così come sarà costretto a passare lì molti altri giorni: sono ad esempio i bambini dell’ospedale pediatrico oncologico di Bari. Per loro, però, una nota lieta è arrivata nel giorno di festa. “La grandezza di un artista si misura dai gesti oltre che dalle sue doti…” scrive a ...