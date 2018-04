Acquafaba | pozione magica? Scopriamo il perché

meteoweb.eu

(Di sabato 14 aprile 2018) Avete presente quell’acqua densa che si trova nei legumi in scatola o al termine della cottura dei fagioli? Si chiamae sicuramente molti di voi la buttano generlamente via, ma dopo quest’articolo non lo farete più! Infatti l’può essere un ottimo sostituto delle uova nella preparazione di cibi e bevande grazie alle sue caratteristiche fisiche e ciò rappresenta anche un’ottima notizia per i vegani e per gli intolleranti all’uovo. La prima volta che venne usata in cucina l’fu ad opera di Joël Roessel che sperimentò il liquido per la preparazione delle meringhe. Da quel giorno l’ha sostituito le uova in molte ricette alternative, ad esempio: • Burro senza lattosio e a basso contenuto di grassi. Dall’emulsione di, olio di oliva, aceto di mele e sale viene fuori una sostanza spalmabile molto simile al burro ...