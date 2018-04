Acido folico | proprietà benefiche e cosa fare in caso di carenza

meteoweb.eu

: L'acido folico eviterebbe il 70% delle malformazioni neonatali - SkyTG24 : L'acido folico eviterebbe il 70% delle malformazioni neonatali - allarme24 : RT @OraDellaSalute: LE FAVE – Legume tipico di aprile,periodo di raccolta. Ricche di ferro e fibre, aiutano a diminuire l’assorbimento del… - mapivi63 : RT @OraDellaSalute: LE FAVE – Legume tipico di aprile,periodo di raccolta. Ricche di ferro e fibre, aiutano a diminuire l’assorbimento del… -

(Di sabato 14 aprile 2018) Conosciuto soprattutto per la sua importanza in gravidanza, l’o vitamina B9 è una vitamina idrosolubile, essenziale per numerose funzioni e processi dell’organismo: per la sintesi del DNA e delle proteine; come suppo rto insostituibile nella sintesi dell’emoglobina e nella formazione dei globuli rossi, per il turn over delle mucose, per la proliferazione e la differenziazione dei tessuti embrionali, soprattutto per lo sviluppo del sistema nervoso del feto. L’, inoltre, serve per una piena efficacia degli organi sessuali, per il mantenimento della fertilità ed ancora, per ridurre i livelli di omocisteina, riducendo, di conseguenza, il rischio di malattie cardiovascolari. Se vi è unadi, si manifestano i seguenti sintomi: pallore, disturbi del sonno, spossatezza, debolezza, depressione, diarrea, astenia, capogiri, sbalzi d’umore, irritabilità ...