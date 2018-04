: Gorizia: litiga con il vicino e l'accoltella, poi si barrica in casa #Gorizia - MediasetTgcom24 : Gorizia: litiga con il vicino e l'accoltella, poi si barrica in casa #Gorizia - NotizieIN : Accoltella vicino, blitz Cc: fermato - NewsTG_ : #ULTIMORA GORIZIA: Accoltella il vicino e poi si barrica in casa a Mernico frazione di Dolegna del Collio: Blitz de… -

I carabinieri hanno fatto irruzione nell'abitazione dell'uomo che qualche ora fa avevato undi casa a Dolegna del Collio (Gorizia). L'aggressore era in camera da letto.Non ha opposto resistenza quando le squadre speciali dell'Arma hanno sfondato la porta di ingresso di casa. L'uomo è stato portato in caserma per formalizzare il fermo di Polizia giudiziaria: l'accusa è di tentato omicidio. La vittima dell'aggressione è ricoverata in prognosi riservata dopo un intervento per le ferite al collo e all'addome.(Di sabato 14 aprile 2018)