: Accoltella il vicino:si barrica in casa - NotizieIN : Accoltella il vicino:si barrica in casa - allnews24eu : Litiga con il vicino di casa, poi lo accoltella: grave un uomo di 45 anni - -

Litiga violentemente con ildie loal collo e all'addome causandogli gravi ferite. Poi,esce e va a Cividale (Udine) per picchiare un parente. Torna e sinella sua abitazione. L'edificio viene circondato dai carabinieri. L'uomo non dà segni di risposta. L'aggressore ha 58 anni. Vive a Dolegna del Collio (Gorizia).E' noto alle forze dell'ordine per precedenti specifici. Intervento chirurgico per ildi, 46 anni: soccorso dal 118è in prognosi riservata.(Di sabato 14 aprile 2018)