A Milano sfilano antiabortisti | c' è FN

Milano Fashion Week Inclusive 2018 - in passerella sfilano top model disabili professionisti : “Evento unico” : Top model in carrozzina sfileranno al Teatro Vetra (mercoledì 27 febbraio ore 18) per la Milano Fashion Week Inclusive 2018. Si tratta di una delle più importanti kermesse promosse in Italia dove i protagonisti sono modelle e modelli con disabilità. L’evento è organizzato dall’agenzia Iulia Barton in collaborazione con Fondazione Vertical, onlus italiana per la cura delle paralisi midollari, con il patrocinio della Camera Nazionale della Moda ...