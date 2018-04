A che ora è il Gran Premio di Cina di Formula 1 | e chi lo trasmette

Terremoto - due scosse nella notte : Marche e Abruzzo tremano ancora : Due scosse di Terremoto sono state registrate dall'Ingv nella notte in Abruzzo e nelle Marche. Il primo sisma, di magnitudo 2.2, è avvenuto alle 00.41 nella zona di Campotosto (Aq). Alle...

L'attacco in Siria - una questione che spacca ancora di più il centrodestra : VIA queste assurde sanzioni che stanno causando un danno incalcolabile all'economia italiana». Insomma, sembra di capire che con lui al governo, la mano a Putin rimarrebbe ferma e tesa. Sia dal punto ...

Potenza dice addio a Maurizio Leggeri - l’ingegnere che studiava l’ambiente per migliorare la vita delle persone : Direttore tecnico della Geocart, è stato uno dei maggiori esperti di ingegneria sismica a livello internazionale e cofondatore del dipartimento nazionale di...

F1 tv - su che canale vedere il GP di Cina? Gli orari e la guida tv su Sky - differita su TV8. Previste anche le repliche : Terzo appuntamento con il Mondiale di F1. Il GP di Cina vede le due Ferrari in prima fila, con Sebastian Vettel in pole position davanti a Kimi Raikkonen. Valtteri Bottas e Lewis Hamilton sono sembrati in difficoltà oggi, ma tutto può cambiare in vista di domani. Sia Ferrari che Mercedes partiranno con la gomma soft, e nella prima fase la Red Bull potrebbe sorprendere con l’Ultrasoft. La partenza sarà alle 8.10: la gara sarà trasmessa in ...

Siria - laboratori di armi chimiche e depositi : quali sono i siti colpiti dall'attacco di Usa - Francia e Gran Bretagna : laboratori di produzione di armi chimiche e depositi di armi non convenzionali nelle regioni di Damasco e Homs sono, secondo fonti militari occidentali, i tre siti colpiti dall'attacco americano, francese e britannico nella notte in Siria. Fonti Siriane ostili al governo di Damasco riferiscono di altri depositi e centri di ricerca colpiti, mentre il regime Siriano conferma che si tratta di obiettivi nei pressi di Homs e Damasco ma solo in un ...

E ora che succede in Siria? : C'è il rischio di uno scontro diretto tra americani e russi? Assad continuerà a usare armi chimiche? Un po' di risposte dopo gli attacchi di questa notte The post E ora che succede in Siria? appeared first on Il Post.

Amstel Gold Race 2018 : su che canale vederla in tv? Il programma e gli orari : Domani (domenica 15 aprile) si aprirà il Trittico delle Ardenne, con la 53ma edizione dell’Amstel Gold Race. Percorso di 260 km da Maastricht a Valkenburg con i corridori che dovranno superare 35 durissimi strappi, tra cui il mitico Cauberg. Una corsa quindi molto spettacolare che vedrà alla partenza tutti i più grandi specialisti del circuito. Il belga Philippe Gilbert proverà a bissare il successo dello scorso anno e trovare uno storico ...

Tottenham Manchester City/ Streaming video e diretta tv : probabili formazioni - orario - quote e risultato live : diretta Tottenham Manchester City: info Streaming video e tv. Gli Spurs, in ottimo stato di forma, fronteggiano i citizens di Guardiola, di ritorno dai KO in Champions league.(Pubblicato il Sat, 14 Apr 2018 10:04:00 GMT)

F1 - GP Cina 2018 : a che ora inizia la gara di domani? Programma - orari e tv. Diretta su Sky - differita su TV8 : L'evento , che scatterà alle ore 8.10, sarà trasmesso in Diretta tv su Sky Sport F1, in Diretta streaming su Sky Go e in Diretta LIVE scritta su OASport per non perdersi nemmeno un istante di questa ...

Blandamura vs Murata - Mondiale WBA 2018 : su che canale vederlo in tv? L’orario e il programma del match : Domenica 15 aprile si disputerà il Mondiale WBA dei pesi medi, Emanuele Blandamura e Ryota Murata si sfideranno a Yokohama (Giappone) per l’ambita cintura iridata di una delle quattro sigle di riferimento nel circuito internazionale della boxe. Il 38enne friulano ha l’opportunità della vita, l’occasione attesa per tutta la carriera: salire sul ring per sfidare il Campione del Mondo in carica con la possibilità di sfilargli la ...

Terremoto - due scosse nella notte : Marche e Abruzzo tremano ancora : Due scosse di Terremoto sono state registrate dall'Ingv nella notte in Abruzzo e nelle Marche. Il primo sisma, di magnitudo 2.2, è avvenuto alle 00.41 nella zona di Campotosto , Aq, . Alle 3.22 la ...