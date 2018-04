9 cose che le coppie felici fanno durante il weekend

Ventura "Insigne fuori con la Svezia? La verità è.."/ Ex ct Italia dopo Mondiale mancato : "conosco cose che.." : Il ritorno di Ventura: 'Insigne fuori con la Svezia? La verità è che...'. L'ex ct Italia dopo fallimento del Mondiale mancato, 'conosco cose che..'.

Ventura “Insigne fuori con la Svezia? La verità è..”/ Ex ct Italia dopo Mondiale mancato : “conosco cose che..” : Il ritorno di Ventura: "Insigne fuori con la Svezia? La verità è che...". L'ex ct Italia dopo il fallimento del Mondiale mancato, "conosco cose che appena potrò dire.."(Pubblicato il Fri, 13 Apr 2018 19:42:00 GMT)

Ventura : 'Insigne in Italia-Svezia? Ci sono cose che non si sanno. Appena potrò - dirò la verità' : Dopo il fallimento spareggio contro la Svezia, l'Italia non andrà al Mondiale estivo in Russia. L'ex commissario tecnico Gian Piero Ventura, dopo essere tornato a fare un'apparizione pubblica allo ...

Ecco le cinque cose che non bisognerebbe mai fare appena svegli : Il risveglio al mattino, per la maggior parte delle persone, è un momento particolare, spesso traumatico soprattutto durante la settimana lavorativa. Il momento del risveglio è quindi molto delicato, in grado di compromettere seriamente l’intera giornata, influenzando l’umore e la serenità mentale. Per addolcire al meglio la giornata, vengono consigliate cinque cosa da non fare assolutamente. fare la lavatrice appena svegli: questa ...

“Internet delle cose” cresce anche in Italia. Gli oggetti connessi valgono 3.7 miliardi di euro : Viviamo ormai in un mondo in cui la tecnologia ha raggiunto traguardi impressionanti e sono ormai tantissimi gli oggetti connessi che offrono soluzioni utili in tantissimi settori diversi, contribuendo alla crescita esponenziale di un mercato come quello dell’internet delle cose che continua a crescere a livello globale con un numero sempre maggiore di prodotti destinati al pubblico e di nuove realtà aziendali. Negli ultimi anni, in ...

5 cose che non possono mancare in una serie tv su Isaac Asimov : È appena arrivata, ma era nell’aria da tempo, la notizia che Apple si imbarcherà nella produzione di una serie tv basa sul Ciclo della Fondazione di Isaac Asimov, una saga che occupa sette volumi, iniziata negli anni ’50 e conclusa all’inizio dei ’90. Il Ciclo della Fondazione è forse uno dei progetti più ambiziosi e simbolici di Asimov, quello in cui la sua visione poetica di una fantascienza rigorosa, matematica, cerebrale, ma comunque ...

Giorgia Meloni su Silvio Berlusconi al Quirinale : 'Nervoso perché non parlava lui. Le cose cambiano...' : A tenere banco, alle consultazioni, è stato Silvio Berlusconi . Prima per i gesti alle spalle di Matteo Salvini , quando elencava i punti del programma di centrodestra, dunque con il 'raid' al ...

Bacio : 15 cose che (forse) non sapete : Bacio alla francese, Bacio sul naso, Bacio sulla fronte, Bacio a stampo, Bacio all’eschimese, Bacio a testa in giù: in qualunque modo lo facciate o lo chiamiate, baciare è una delle cose più belle che c’è. Ormai si è detto di tutto sul Bacio: che fa bene alla salute, che allena i muscoli facciali, che aiuta l’organismo a rilasciare l’ormone della felicità… Ma forse queste 15 cose ancora non le sapevate. Ecco nella gallery qui sopra 15 ...

Ufo nei cieli italiani - tre diversi avvistamenti tra Genova - Peschiera e cosenza. Ecco i video che il Cufom sta analizzando : Ancora ufo nei cieli italiani: stavolta il Cufom, Centro ufologico del Mediterraneo, ha analizzato tre diversi avvistamenti nei cieli di Genova, Peschiera Borromeo e Cosenza. Il primo oggetto non identificato e’ stato avvistato a Genova Rivarolo di notte, mentre il secondo, a Cassola, nel Vicentino, in pieno giorno: un uomo ha visto uno strano oggetto bianco che spostava lentamente. Gli ufologi del Cufom hanno avuto conferma anche da altri ...

Festival del giornalismo Oliviero Beha - a cosenza per “ricordare che i buoni giornalisti servono” : Un Festival di giornalismo con un premio dedicato ad Oliviero Beha. Un po’ come mettere la Nutella su una fetta di pane fresco. Accadrà il 13 aprile al Teatro Rendano di Cosenza al termine della tre giorni del Festival dell’Editoria e del giornalismo Emergente (FEGE) ideato e diretto da Piero Muscari. Kermesse che si terrà a Castrolibero (Cosenza) replicando un’esperienza simile datata 2009. “Credo che a FEGE ricorderemo ancora una volta di più ...

“Caterina - che succede!?”. La Balivo via da Detto Fatto. Un successo strepitoso - ma anche le cose belle finiscono e adesso per la conduttrice i giochi cambiano : “Qui è finita”. Fan disperati : Cambiamenti in vista in Rai. La notizia si sta diffondendo a macchia d’olio e protagonista di questo gossip televisivo è Caterina Balivo che sta traslocando. La conduttrice di Detto fatto, infatti, sta lasciando il programma per approdare a nuovi lidi. Stando alle ultimissime indiscrezioni che sono trapelate in queste ore sul web, sembrerebbe che la conduttrice potrebbe lasciare la conduzione del factual show che ha portato al successo di ...

Le cose che si sanno sulla serie Amazon sul “Il Signore degli Anelli” : Durerà almeno cinque stagioni e molto probabilmente diventerà la più costosa serie tv di sempre, ha scritto lo Hollywood Reporter The post Le cose che si sanno sulla serie Amazon sul “Il Signore degli Anelli” appeared first on Il Post.

Cinque cose che Di Maio ha detto per spiegare la strategia di M5s : Luigi Dio Maio, intervistato dal Fatto Quotidiano, mette in chiaro un paio di cose. La prima è che con Silvio Berlusconi non potrà mai esserci alcuna alleanza e che Matteo Salvini deve rassegnarsi. La seconda è che la porta al Pd non è mai chiusa e che ora aspetta di parlare con tutto il Partito Democratico. E sottolinea tutto. Ecco 5 cose importanti che Di Maio ha detto al quotidiano. Qualunque tipo di ...

Maria De Filippi vs Barbara d'Urso/ Video : “Alcune colleghe fanno cose che non farei mai” (Che tempo che fa) : Maria De Filippi si racconta a Che tempo che fa da Fabio Fazio: dalle fobie alla paura dopo l'attentato, fino alla frecciatina alla collega Barbara d'Urso.(Pubblicato il Mon, 09 Apr 2018 16:39:00 GMT)