40 km in bici per 4 euro a pizza | la mia vita da rider

Perché i fattorini in bici di Foodora non sono stati reintegrati o assunti : Il Tribunale del lavoro di Torino ha respinto il ricorso presentato da sei ex fattorini ciclisti di Foodora, che erano stati allontanati dopo le proteste di piazza per le questioni relative alla paga ...

Perché i fattorini in bici di Foodora non sono stati reintegrati o assunti : Il Tribunale del lavoro di Torino ha respinto il ricorso presentato da sei ex fattorini ciclisti di Foodora, che erano stati allontanati dopo le proteste di piazza per le questioni relative alla paga oraria e che avevano chiesto il reintegro e l'assunzione, oltre al risarcimento e ai contribuiti previdenziali non goduti. "Siamo soddisfatti - dice il legale dell'azienda di food delivery Giovanni Realmonte - ora aspettiamo di ...

Lieto fine per Edoardo : ritrovata la bici speciale rubata a Pasqua al 14enne autistico : A distanza di dieci giorni dal furto, l’adolescente di Prato potrà tornare in sella al suo tandem speciale. Il padre, dopo il furto, aveva lanciato un appello sui social per ritrovare quello che per suo figlio era un mezzo importantissimo.Continua a leggere

Perché Uber si è buttato - anche - sul business delle bici elettriche - in breve : Dove i competitor sono molti e agguerriti, da Ofo, la start up che cresce più velocemente al mondo , a Mobike, recentemente acquistata dai cinesi di Meituan Dianping per 2,7 miliardi di dollari .

Milan - Gattuso perde Romagnoli : lesione al bicipite femorale della coscia sinistra : MilanO - Il Milan dovrà fare a meno per almeno due settimane di Alessio Romagnoli, che punta a tornare in campo per la finale di coppa Italia del 9 maggio. Infortunatosi domenica nei primi minuti ...

Monza - una testata per rapinare la bicicletta : di Sovico il presunto rapinatore : Sarebbe un 18enne di Sovico, già noto per reati specifici, il ragazzo che lo scorso 1 marzo, in piazza Roma a Monza, con un complice, aveva cercato di impossessarsi della bicicletta di un 16enne di ...

Rubano bici a ragazzo autistico - gara di solidarietà per ricomprarla : E' diventato virale l'appello del padre di Edoardo , il ragazzo autistico di 14 anni a cui è stato rubato il tandem . Fulvia e Umberto, i genitori del ragazzo, raccontano la solidarietà da cui sono ...

Prato - rubano la bici a un bimbo autistico : gara di solidarietà per ricomprarla : Prato, rubano la bici a un bimbo autistico: gara di solidarietà per ricomprarla È successo a Prato. A Mattino Cinque le parole dei genitori: “Non ci aspettavamo tutto questo”. Continua a leggere

Jorge Lorenzo e Seat Leon Cupra - amici per la bici – FOTO : La stagione del MotoGP è cominciata, e l’allenamento di Jorge Lorenzo in vista dei Gran Premi è stato meticoloso. Il campione spagnolo passa tra le 5 e le 7 ore al giorno a rinforzare i muscoli in palestra, e durante la preparazione due volte alla settimana ha fatto 20 km in bicicletta su un dislivello di 1.200 metri sul valico di Ordino-Arcalìs (in Andorra): un percorso molto duro che è servito e serve al suo corpo a ...

A Sirmione in bici non si può entrare multe da 80 euro per chi resta in sella : Di centri storici chiusi al traffico se ne sono visti molti, anzi ormai è la regola. Stavolta, però, siamo all’eccezione: il traffico vietato è quello delle biciclette. Succede a Sirmione, sul Lago di Garda. La bici sarà anche il mezzo di trasporto meno inquinante e ingombrante, più ecologico e modaiolo ma a Sirmione gli accessi per le due ruote, g...

Prato : rubano la bici ad un ragazzo autistico. L'appello del papà ai ladri : 'Per Edoardo significa libertà' : Amaro rientro per Edoardo , un 14enne di Prato affetto da una grave forma di autismo , e per il suo papà: tornati a casa dopo aver trascorso alcuni giorni dai parenti in Veneto in occasione delle ...

Rubano la bici di Edoardo - 14enne autistico. L’appello del papà : “Per lui è libertà” : L'appello ai ladri perché la restituiscano: "Per lui non è solo un mezzo, è sinonimo di libertà e divertimento"Continua a leggere

Praga - divieto di circolazione per le biciclette nel centro storico - : Restrizioni per "motivi di sicurezza" nei luoghi più famosi della città. Le misure dovrebbero entrare in vigore dal prossimo 1° maggio

Ong - Msf e Sos Mediterranee costrette a negoziare con i libici per salvare i migranti : Le ong Medici Senza Frontiere e Sos Mediterranee lanciano un allarme: "Le navi di salvataggio si ritrovano costrette a negoziare, caso per caso, l'evacuazione di persone in difficoltà. È data priorità al rinvio delle persone in difficoltà verso la Libia anziché alla loro messa in sicurezza".Continua a leggere