' 4 palestinesi uccisi da colpi Israele'

Gaza - quattro palestinesi uccisi da colpi israeliani : I tiri dell'artiglieria avrebbero colpito un veicolo con un gruppo di giovani che portava copertoni di gomma vicino al confine. Non si hanno conferme al momento da parte dell'esercito israeliano.

Gaza - fonti palestinesi : 4 uccisi da colpi Israele : Lo hanno riferito le agenzie palestinesi, Maan e Wafa, non si hanno conferme al momento da parte dell'esercito israeliano

Gaza - nuovi scontri al confine con Israele. Nove palestinesi uccisi - anche un bimbo : Continua a salire il bilancio dei palestinesi morti a Gaza . Negli scontri ripresi da ieri sono Nove i dimostranti che hanno perso la vita. Tra loro anche Yasir Murtaja , il fotoreporter rimasto ...

Gaza - nuovi scontri al confine : uccisi almeno 7 palestinesi - tra le vittime un 16enne : Secondo venerdì di proteste per la "Marcia del ritorno": i manifestanti hanno bruciato copertoni e lanciato sassi contro i militari, che hanno risposto con spari e lacrimogeni.

Gaza - nuovi scontri al confine : uccisi almeno 7 palestinesi - tra le vittime un 16enne : Secondo venerdì di proteste per la "Marcia del ritorno": i manifestanti hanno bruciato copertoni e lanciato sassi contro i militari, che hanno risposto con spari e lacrimogeni.

Gaza - nuovi scontri al confine con Israele : uccisi quattro palestinesi - 780 i feriti : Si aggrava il bilancio degli scontri con l'esercito israeliano presso la barriera difensiva tra Gaza e lo stato ebraico : un quarto manifestante palestinese è stato ucciso oggi negli scontri.

