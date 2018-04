Zen Circus - dal centro sociale a Sky Arte 'In tv ci sono andati i Sex Pistols - perché noi no ' - Musica - Spettacoli : Non gridano più 'andate tutti affanculo' gli Zen Circus , ma ascoltando Il fuoco in una stanza , la sensazione è comunque quella che si prova quando si ha una maglia di lana a contatto con la pelle, ...

Concerto del Primo Maggio 2018 a Roma - nel cast anche Max Gazzé - Zen Circus - Cosmo - Le Vibrazioni e... : ... "Cosmotronic", la pesarese Maria Antonietta , all'anagrafe Letizia Cesarini, anche lei recentemente tornata sugli scaffali - e sulle piattaforme streaming - con la sua terza prova sulla lunga ...

The Zen Circus sul palco di Radio2 Live. Ecco come partecipare : Radio2 Live è anche in streaming audio e video su RadioPlayRadio.it/Radio2 , in diretta su Facebook e con contenuti speciali su Twitter e Instagram . Spettacolo Emma Marrone a #Radio2Live. L'...

Sky Arte - dal 2 al 4 aprile tre giorni di grande musica : Pearl Jam - Soundtracks e Zen Circus. L’anteprima : Su Sky Arte HD (canale 120 e 400 di Sky) Pasquetta e l’inizio di aprile saranno dedicati alla grande musica e ai loro protagonisti. Da lunedì 2 aprile sono in palinsesto 3 prime visioni: 1 esclusivo film–concerto, 1 produzione originale e 1 nuova serie tv tutte rigorosamente in prima serata. Si pArte il 2 aprile alle 21.15 con il film concerto Pearl JAM – LET’S PLAY TWO, il documentario diretto dal regista e fotografo Danny Clinch realizzato per ...

Anatomia di una canzone : Catene - degli Zen Circus : Appino degli Zen Circus racconta come è nato il brano Catene, contenuto nell’album Il fuoco in una stanza. Leggi

Zen Circus - cuori allo specchio : Un tempo si mettevano in forte discussione le scelte fatte nel mondo intorno a noi, il sistema in cui viviamo, il modo di sviluppo. Oggi siamo più incentrati sul lato contingente, non si mette più in ...

Zen Circus - 'Il fuoco in una stanza' : 'Il nostro pop 'da vecchi' a cavallo di due epoche' - INTERVISTA : Negli ultimi anni c'è stato anche un cambiamento del pubblico, che ha una cultura di base molto più risicata, e non per colpa sua: oggi sia ha il mondo a portata di clic ma non esiste una guida alla ...