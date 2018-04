Zaino in spalla | i 15 più cool del momento

vanityfair

(Di venerdì 13 aprile 2018) Sono nati per le scampagnate all’aria aperta, per il camping, per le escursioni in montagna. E il loro aspetto ne tradisce con tutta evidenza le origini avventurose: materiali tecnici, spesso idrorepellenti, dettagli funzionali, tasche e ganci applicati sempre e solo con uno scopo ben preciso, che non è certo stato quello di renderli esteticamente più appetibili. Nelle tasche ci si infila una torcia, al gancio si appende un coltellino. Eppure gli zaini piùdelsono proprio quelli che indosserebbero anche i boy scout. A sdoganarli e a renderli «da fighetti» ci hanno pensato, ormai da qualche anno, gli hipster, che li hanno trasformati in un accessorio imprescindibile e insostituibile della loro divisa urbana, accanto a iconici risvoltini ai pantaloni e a voluminose e curatissime barbe. LEGGI ANCHEUn look alla Coachella Ma la loro fortuna non si è di certo limitata al ...