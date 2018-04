Xiaomi potrebbe acquistare GoPro

Xiaomi annuncia un evento per il 25 aprile e potrebbe portare al debutto lo Snapdragon 710 : Xiaomi annuncia un evento per il 25 aprile, nel quale potrebbe presentare Xiaomi Mi 6X. Intanto scopriamo che proprio Xiaomi potrebbe portare al debutto lo Snapdragon 710, mentre Qualcomm presenta nuovi chipset dedicati ai dispositivi IoT. L'articolo Xiaomi annuncia un evento per il 25 aprile e potrebbe portare al debutto lo Snapdragon 710 proviene da TuttoAndroid.

Xiaomi Black Shark potrebbe assomigliare a Nintendo Switch : Sembra che Black Shark, lo smartphone da gaming supportato da Xiaomi, avrà un aspetto molto simile a quello di Nintendo Switch, con un controller collegabile allo smartphone.

Xiaomi Mi A2 potrebbe avere 4 GB di RAM e Android 8.1 Oreo : Xiaomi Mi A2 dovrebbe vantare Android 8.1 Oreo, molto probabilmente impostato per il lancio come parte del programma Android One di Google come il predecessore

Xiaomi Black Shark potrebbe utilizzare un lettore di impronte nel display : potrebbe essere uno tra Xiaomi Mi 7 Plus e Xiaomi Black Shark, ammesso che si chiami così, a portare al debutto il lettore di impronte nel display. L'articolo Xiaomi Black Shark potrebbe utilizzare un lettore di impronte nel display proviene da TuttoAndroid.

La fotocamera di Xiaomi Mi MIX 2S potrebbe avere modalità ritratto - slow motion e molto altro : Continuano le anticipazioni sulle possibili funzioni di Xiaomi Mi MIX 2s, che sarà presentato il 27 marzo, grazie al firmware che evidenzia nuove interessanti funzioni per la doppia fotocamera posteriore.

Xiaomi Mi MIX 2S potrebbe avere uno screen-to-body ratio vicino al 100% : Xiaomi Mi MIX 2S è comparso in alcune presunte nuove immagini promozionali, stando alle quali il prossimo flagship del produttore cinese potrebbe avere uno screen-to-body ratio addirittura prossimo al 100%. Xiaomi Mi MIX 2S verrà presentato ufficialmente il prossimo 27 marzo. Nel frattempo scopriamo insieme queste presunte immagini promozionali.

Xiaomi Mi 7 potrebbe arrivare solamente a giugno - con snapdragon 845 e 8 GB di RAM : Se Xiaomi Mi MIX 2s verrà presentato a fine marzo, bisognerà attendere fino a giugno per poter vedere Xiaomi Mi 7, secondo quanto riportano le ultime indiscrezioni provenienti dalla Cina. Sembrano comunque confermate la presenza di uno snapdragon 845 e di 8 GB di RAM.

Xiaomi Mi Max 3 potrebbe avere la ricarica wireless e lo sblocco con l'iride : L'analisi del firmware di Xiaomi Mi Max 3 fa pensare alla presenza della ricarica wireless, di un sistema di sblocco dello smartphone con il riconoscimento dell'iride e una batteria da ben 5.500 mAh.

Xiaomi Mi 7 potrebbe utilizzare un display OLED con funzione AoD : Anche se non sarà presentato al Mobile World Congress 2018, continuano a circolare i rumor legati a Xiaomi Mi 7, che potrebbe utilizzare uno schermo OLED con la funzione Always On display.