Xiaomi Black Shark | lo smartphone per il gaming è ufficiale

Xiaomi Mi MIX 2S si mostra in un render ufficiale - si avvicinano Blackshark e nuove cuffie : Xiaomi Mi MIX 2s si mostra in un render ufficiale all'interno di uno spot realizzato come un trailer di Pacific RIM. Intanto sono in arrivo un nuovo paio di cuffie leggerissime e Xiaomi Blackshark, lo smartphone da gaming del produttore cinese. L'articolo Xiaomi Mi MIX 2S si mostra in un render ufficiale, si avvicinano Blackshark e nuove cuffie proviene da TuttoAndroid.