World Cup Pesaro

Così Genova è riuscita ad aggiudicarsi le due tappe della World Cup di vela : 'È sempre stato il mio sogno poter ospitare una tappa della Coppa del Mondo e adesso non sono solo orgoglioso di annunciare che accadrà, ma che sarà anche in due anni importanti, il 2019 e il 2020, ...

Vela - Genova ospiterà una tappa delle World Cup Series nel 2019 e nel 2020 : La World Sailing ha scelto Genova come sede dell’unica tappa europea delle World Cup Series, la Coppa del Mondo di Vela, del 2019 e del 2020. Un risultato eccellente per la Vela italiana, che avrà così l’opportunità di ospitare un importante appuntamento del panorama mondiale, proprio nel biennio che porterà alle Olimpiadi di Tokyo 2020. La tappa italiana, voluta dalla Federazione Italiana Vela e dallo Yacht Club Italiano che avevano ...

Vela - che onore per l’Italia! Genova organizzerà l’unica tappa europea delle World Cup Series 2019-2020 : Storico riconoscimento per l’Italia che ospiterà l’unica tappa europea delle World Cup Series 2019 e 2020 di Vela. La Federazione Internazionale ha scelto il nostro Paese e per la precisione la città di Genova che potrà così organizzare uno degli eventi più importanti della stagione in vista delle Olimpiadi di Tokyo 2020. Il capoluogo ligure sostituirà la storica location di Hyeres (Francia). L’evento avrà luogo presso la Fiera ...

Nuovi Rumors su Fifa World Cup Russia 2018 - il gioco dei mondiali! Sarà gratuito o a pagamento? Annuncio il 1° maggio? : Di settimana in settimana, proseguono le indiscrezioni su Fifa World Cup 2018, il gioco ufficiale dedicato ai mondiali di Russia e c’è un po’ di incertezza sulle modalità di distribuzione. ISCRIVITI AL GRUPPO FACEBOOK di I MIGLIORI DI Fifa! In base alle fonti più attendibili e stando a quanto riportato da un giornale spagnolo, come […] L'articolo Nuovi Rumors su Fifa World Cup Russia 2018, il gioco dei mondiali! Sarà gratuito o a ...

Vela : le World Cup series in Italia : "E' sempre stato il mio sogno, e forse quello di ogni velista Italiano, poter ospitare una tappa della Coppa del mondo - dice Francesco Ettorre, presidente della Fiv - e adesso non sono solo ...

Genova scelta per ospitare la tappa europea delle World Cup Series 2019 e 2020 : Oggi la struttura della Federazione è in grado di ospitare un evento importante come questo e il merito è anche dei nostri atleti che in giro per il mondo hanno testimoniato la nostra credibilità coi ...

VELA OLIMPICA - World Cup SERIES FARA' TAPPA A GENOVA : "Uno degli obiettivi che ci eravamo posti - racconta un emozionato Francesco Ettorre, Presidente FIV - era di migliorare la politica internazionale per consentire all'Italia di essere protagonista di ...

Equitazione - FEI World Cup Parigi 2018 : francesi a caccia del trionfo nella più importante gara indoor del Salto Ostacoli - l’Italia schiera Emanuele Gaudiano : Parigi capitale dell’Equitazione tra mercoledì 11 e domenica 15 aprile per le finali della FEI World Cup 2017-2018, la gara più importante della stagione indoor del Salto Ostacoli e del Dressage. I cavalieri che si sono distinti nelle gare di qualificazione alle finali scenderanno in pista per contendersi una vittoria di grande prestigio. L’attenzione maggiore riguarderà il Salto Ostacoli, con la disputa della Longines FEI World Cup, ...

Pesaro - La Ritmica internazionale torna all'Adriatic Arena per la World Cup 2018. Diretta in esclusiva su volare.tv : La squadra nazionale di Ginnastica Ritmica - campionessa del mondo in carica ai 5 cerchi - dovrà difendere i due ori di specialità e l'argento nel concorso generale conquistati lo scorso anno proprio ...

Lotta - World Cup Iowa 2018 : USA profeti in patria - Azerbaijan sconfitto in finale. Sul podio anche il Giappone : Un autentico dominio a stelle strisce. Ad Iowa la World Cup 2018 parla americano grazie alla vittoria del team USA, che ha sconfitto senza mezzi termini tutte le avversarie capitate lungo il cammino, portando a casa un successo senza discussioni. Thomas Gilman, Kendric Maple, Logan Stieber. James Green, Jordan Burroughs, Kyle Dake, David Taylor, J’den Cox, Kyle Snyder e Nick Gwiazdowski hanno superato 6-4 l’Azerbaijan al termine di ...

FIFA 18 Gazzetta eSports Challenge : in palio un posto per i Play Off della Fifa eWorld Cup! Fase finale al Comicon di Napoli. Ecco i primi 4 qualificati : Finalmente anche in Italia si disputerà un torneo eSports valido come qualificazione ai Play off della Fifa eWorld CUP, i mondiali di Fifa 18: ad organizzarlo addirittura La Gazzetta dello Sport in collaborazione con ProGaming Italia. La Fase finale si disputerà dal prossimo 28 aprile al 1° maggio, a Napoli, in occasione del Comicon, il Salone […] L'articolo Fifa 18 Gazzetta eSports Challenge: in palio un ...

Nuovi Rumors su Fifa World Cup Russia 2018 - il gioco dei mondiali! Sarà gratuito o a pagamento? : Di settimana in settimana, proseguono le indiscrezioni su Fifa World Cup 2018, il gioco ufficiale dedicato ai mondiali di Russia e c’è un po’ di incertezza sulle modalità di distribuzione. In base alle fonti più attendibili e stando a quanto riportato da un giornale spagnolo, come sottolineato anche dallo staff di “MundoUT”, community argentina in […] L'articolo Nuovi Rumors su Fifa World Cup Russia ...

FIFA 18 Gazzetta eSports Challenge : in palio un posto per i Play Off della Fifa eWorld Cup! Fase finale al Comicon di Napoli! : Finalmente anche in Italia si disputerà un torneo eSports valido come qualificazione ai Play off della Fifa eWorld CUP, i mondiali di Fifa 18: ad organizzarlo addirittura La Gazzetta dello Sport in collaborazione con ProGaming Italia. La Fase finale si disputerà dal prossimo 28 aprile al 1° maggio, a Napoli, in occasione del Comicon, il Salone […] L'articolo Fifa 18 Gazzetta eSports Challenge: in palio un ...

Triathlon - Angelica Olmo : l’emergente che fa sognare l’Italia. Il primo podio in World Cup tappa verso Tokyo 2020 : Classe 1996, un obiettivo ben definito: Tokyo 2020. Questa è, in estrema sintesi, la scheda di Angelica Olmo, triatleta italiana che in questo avvio di stagione sta tenendo alto il vessillo tricolore. L’azzurra ha centrato il primo podio in carriera in World Cup in Australia un paio di settimane fa, e poi ha ottenuto un buon settimo posto in Nuova Zelanda pochi giorni fa. Già lo scorso anno però i segnali della crescita c’erano ...