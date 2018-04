Wind Tre : lancia nuovo format pubblicitario ‘Campioni nel Business’ (2) : (AdnKronos) – Al centro della comunicazione ‘Office Share’, l’offerta convergente che coniuga la velocità della fibra fino ad 1 gigabit al secondo alla possibilità di condividere il traffico dati in mobilità sulla rete 4G di Wind Tre. In particolare, ‘OfficeShare’ soddisfa al meglio le esigenze di aziende e PMI, grazie a diversi tagli di Giga da condividere su smartphone e tablet, con colleghi e collaboratori, ...

AGCM multa Wind Tre per 4 milioni di euro per pratiche commerciali scorrette : AGCM ha sanzionato nuovamente Wind Tre per pratica commerciale scorretta in relazione ad alcuni servizi di navigazione mobile e di connettività con tecnologia in fibra ottica. L'articolo AGCM multa Wind Tre per 4 milioni di euro per pratiche commerciali scorrette proviene da TuttoAndroid.

AGCM multa Wind Tre di oltre 4 milioni per informazioni ingannevoli : AGCM multa Wind Tre di oltre 4 milioni di euro per pratiche ingannevoli nei confronti dei consumatori sia per i servizi di navigazione in mobilità di 3 Italia che per i servizi in fibra ottica di Wind. Perché AGCM multa Wind Tre Il procedimento che ha portato alla multa di ben 4.250.000€ è dovuto a pubblicità ingannevole che Wind Tre ha portato avanti fin dal 2016 sia con spot televisivi che sulle pagine dei propri siti Web. A portare ...

Galaxy S9 a rate con Tim - Wind - Tre o Vodafone - il confronto : Il Samsung Galaxy S9 e il Galaxy S9+ hanno prezzi elevati, partono da 899€ e l’acquisto in unica soluzione diventa difficile, per cui vediamo come poter acquistare il Galaxy S9 a rate con Tim, Wind, Vodafone, Tre. Galaxy S9 a rate (ed S9+) con Tim Sono diverse le modalità di acquisto dei nuovi Galaxy S9 tramite l’operatore Tim: a rate, in unica soluzione o con tariffa abbinata. In unica soluzione non richiede spiegazioni, è in ...

Wind Tre - multa Antitrust di 4 - 25 milioni per pubblicità su fibra ottica e traffico dati : “Condotta omissiva e ingannevole” : Pubblicizzava offerte che garantivano di poter navigare online con lo smartphone senza limiti (ma non era proprio così). E ometteva di indicare tutte le condizioni (e i limiti) della sua fibra ottica. Ora è intervenuta l’Antitrust, che ha multato Wind Tre Spa per 4,25 milioni di euro e ha definito “omissiva e ingannevole” la sua condotta. Secondo il Garante della concorrenza e del mercato, la società di telecomunicazioni ha ...

Maxi multa a Wind Tre : L' Antitrust ha sanzionato per una pratica commerciale scorretta Wind Tre , per un ammontare complessivo di 4.250.000 euro . La decisione, presa nell'adunanza del 28 marzo scorso, dipende dal fatto ...

Risaliamo al brand dello smartphone : come capire se è TIM - Vodafone - Wind o Tre : Tantissimi utenti sono soliti acquistare un nuovo device mobile tralasciando un'informazione che a lungo andare potrebbe avere il suo peso, vale a dire quella del brand dello smartphone. Oggi, venendo incontro soprattutto al pubblico dalle conoscenze meno avanzate, intendo darvi qualche istruzione di base per risalire ad informazioni del genere, perché se è vero da un lato che alcuni device ci lasciano percepire già dall'accensione del il ...

Migliori offerte telefoniche di TIM - Tre - Vodafone e Wind | aprile 2018 : Le Migliori offerte telefoniche sono difficili da determinare perché i più importanti operatori telefonici italiani, cioè Vodafone, TIM, Wind e Tre, mettono a […] L'articolo Migliori offerte telefoniche di TIM, Tre, Vodafone e Wind | aprile 2018 proviene da TuttoAndroid.

Estra - Tecnologia 5G a Prato : due progetti nella sperimentazione promossa da Wind Tre e Open Fiber : Teleborsa, - Estra , alla ricerca costante di nuove frontiere tecnologiche e all'innovazione, diventa sperimentatore nel campo delle telecomunicazioni, "in un'ottica di naturale complementarietà ...

Passa a Tre : tutte le offerte per i clienti Wind - Tim - Vodafone - MVNO : Passa a Tre e attiva una delle nuove offerte dedicate ai clienti Wind, Vodafone, Tim e di operatori virtuali. Se cerchi una tariffa mobile di 3 Italia la puoi trovare certamente qui con tutti i dettagli di costi di attivazione ed extra soglia, sia su credito residuo che su conto corrente o carta di credito, con e senza portabilità del numero. Passa a Tre: Play 30 per tutti 3 Italia propone, con contestuale portabilità del numero, Play 30 a 7€ al ...

Passa a Tim : offerte per i clienti Wind Tre e Vodafone con chiamate illimitate e fino a 34GB : Passa a Tim con operatore è la proposta di Telecom Italia per i clienti Wind Tre, Vodafone e operatori virtuali che vogliono chiamate illimitate verso tutti e tantissimi Giga, fino a 34GB in 4G a prezzi stracciati. Iniziata la battaglia delle tariffe low cost che ci porteranno fino all’estate. Puoi andare al sito Tim e parlare con un operatore QUI Le offerte per ricaricabile Tim sono disponibili online attraverso il servizio dedicato al ...