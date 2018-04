“William si è tradito!” A pochi giorni dal parto la rivelazione Il sesso del terzo

caffeinamagazine

(Di venerdì 13 aprile 2018) Ilroyal baby è ormai vicinissimo manca davvero poco aldi Kate. Non sappiamo quale dovrebbe essere la data presunta delperché non è mai stato detto, quel che è certo è che entro il 30 aprile il pargolo sarà nato. Non si sa neanche se sarà maschio o femmina perché Kate e William hanno deciso di mantenere il segreto… Intanto, alla Lingo Wing, cioè l’area privata dell’ospedale dove Kate Middletonrirà – il St. Mary’s Hospital di Pudding – c’è un gran movimento ultimamente. Ecco cosa è che fa pensare che ormai siamo davvero vicini. I cancelli sono stati ridipinti, i controlli sono aumentati in modo esponenziale, sono stati affissi dei divieti di parcheggio e anche i fan della coppia reale hanno iniziato a stazionare fuori dall’ospedale… Il royal baby – questo si sa già – sarà quinto in linea di successione al trono, dopo Carlo, William, George e Charlotte. ...