«Will we be strangers» | il nuovo singolo di Elisa

Audio e testo di Will we be strangers di Elisa - nuovo singolo dal 13 aprile per il ritorno all’inglese : Will we be strangers di Elisa è il nuovo singolo dal 13 aprile con il quale l'artista di Monfalcone è tornata all'inglese. Con la produzione di Big Fish, il brano avrà presto un suo video ufficiale nel quale Elisa si trasforma in un improbabile Steve McQueen con due Mustang lanciate alla massima velocità Il brano ha visto la luce l'8 aprile scorso in occasione della prima data dell'Elisa European Tour, con il quale ha ufficializzato la ...

«Will we be strangers» di Elisa : il primo ascolto : Inafferrabile Elisa . Oggi pubblica « Will we be strangers », brano che non troverete in vendita ma solo in streaming su tutte le piattaforme digitali e in radio. È un brano spinge l'acceleratore su quegli anni 80 che l'artista sta esplorando molto in questi anni. «On», il suo ultimo album del 2016, ne è la ...

Al via le riprese del video di Will we be strangers di Elisa - come Steve McQueen tra Eur e Tiburtina : Le riprese del video di Will we be strangers di Elisa rivelano che la clip dedicata al nuovo singolo sarà votata all'avventura automobilistica in stile Steve McQueen. Il video del nuovo singolo è girato a Roma, tra l'Eur e la Stazione Tiburtina, con due Mustang a fare da cornice a uno scenario decisamente al limite, che esprime quanto portato all'interno del testo del brano prodotto per Elisa da Big Fish. Will we be strangers è stato ...

Will we be strangers di Elisa in anteprima a Londra l’8 aprile prima dell’arrivo in radio (video) : Will we be strangers di Elisa è stata presentata in anteprima durante la prima data del tour internazionale che l'artista ha tenuto al Jazz Cafè di Londra. Il brano sarà in rotazione radiofonica dal 13 aprile e ci restituisce il carattere internazionale dell'artista friulana, che torna a quello che è stato il suo primo amore cantando in inglese. Il singolo potrebbe essere un primo estratto dal nuovo disco o solo un ritorno isolato che ...

Annunciato il nuovo singolo di Elisa - Will We Be Strangers in anteprima live a Londra : Il nuovo singolo di Elisa sta per arrivare. Dopo la collaborazione con Takagi&Ketra e in duetto con Tommaso Paradiso, l'artista friulana ha deciso di tornare alla sua musica e rilasciare un nuovo brano che arriverà nelle radio a partire dal 13 aprile. Will we be Strangers, questo il titolo scelto per la sua nuova espressione discografica, sarà presentato in esclusiva nel corso della prima data che terrà a Londra, in programma per l'8 ...