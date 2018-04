Weekend di Venti Forti e Mareggiate : Nella giornata odierna un vortice di bassa pressione si posizionerà in prossimità della Tunisia. Il vortice subirà un approfondimento nella giornata di Sabato e attivando un intenso flusso di correnti orientali-nordorientali su gran parte dei settori centro-occidentali. Raffiche molto intense fin a 100km/h Sono attese raffiche prossime o localmente superiori ai 100km/h in particolare su: […]

Allerta Meteo - ciclone tunisino nel Weekend : venti impetuosi al Sud - l’avviso della protezione civile : Allerta Meteo – Una nuova perturbazione di origine atlantica farà sentire i suoi effetti dalla prossima nottata sulle due isole maggiori e sulle regioni meridionali peninsulari. Contestualmente un’area di bassa pressione di origine nord africana interesserà il bacino del Mediterraneo centrale, dove si registreranno venti forti, che si estenderanno fino all’Italia meridionale. Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della ...

Weekend di Venti Forti e Mareggiate : Nella giornata odierna un vortice di bassa pressione si posizionerà in prossimità della Tunisia. Il vortice subirà un approfondimento nella giornata di Sabato e attivando un intenso flusso di correnti orientali-nordorientali su gran parte dei settori centro-occidentali. Raffiche molto intense fin a 100km/h Sono attese raffiche prossime o localmente superiori ai 100km/h in particolare su: […]

Valtellina : neve in quota - ma bel tempo per gli eventi del Weekend : La nevicata improvvisa delle ultime ore, che ha ricoperto le cime della Valtellina, arriva giusto in tempo per un altro weekend sulle piste da sci di Pescegallo in Valgerola, dove si potrà sciare senza problemi nei weekend fino a domenica 29 aprile. Ma sarà un fine settimana denso di appuntamenti in tutto il territorio che fa capo al Consorzio Turistico Valtellina di Morbegno. Sabato 14 aprile A Morbegno mercatini di hobbystica allestiti in via ...

Arti Marziali : ottimi risultati nell'ultimo Weekend per il Karate Fight Contact e Thay Boxe di Ventimiglia : Grandissima soddisfazione anche per i genitori che hanno preso parte a un'esperienza di questo genere in uno Sport Palace gremito di atleti e persone provenienti da ogni parte del mondo. Anche quest'...

Weekend a Foggia : gli eventi di sabato 7 e domenica 8 aprile : Sul palco del Teatro Giordano di Foggia il paleoantropologo Giorgio Manzi in 'Perché non possiamo non dirci africani', la conversazione che abbatte, a colpi di scienza, le fondamenta del razzismo. A ...

Weekend a Pescara : gli eventi del 6 - 7 e 8 aprile 2018 : Da venerdì a domenica presso la nuova Fiera di Pescara approda il Festival dell'Oriente : mostre fotografiche, bazar, stand commerciali, gastronomia tipica, spettacoli, concerti danze, medicine ...

Weekend in Provincia di Savona - i principali eventi che animeranno la Riviera : Weekend in Provincia di Savona, i principali eventi che animeranno la Riviera nel fine settimana di Pasqua : ALBENGA : prende il via la rassegna floro-vivaistica "Fior d'Albenga 2018", con un ...

Fai di primavera - footgolf e avvicinamento alla Pasqua : tutti gli eventi del Weekend savonese : Ad una settimana dalla Pasqua sarà un week end ricco di eventi su tutta la provincia di Savona: Alassio :Anche quest'anno si svolgerà l'evento "footgolf in Spiaggia"…La Befana....ma in ritardo, visto ...

Santarcangelo - 'Votes for Women!' : due eventi nel Weekend : ... 8 marzo, , come nelle scorse edizioni il cartellone di "Votes for women!" dà spazio a donne attivamente impegnate nell'arte, nella scienza e più in generale nella società. Il programma completo ...

Weekend perturbato - venti forti al Sud : ANSA, - ROMA, 16 MAR - Tempo perturbato al Centro-Nord e venti forti al Sud caratterizzeranno il Weekend per l'avanzamento sul Mediterraneo di una struttura depressionaria di origine atlantica e, ...

Gli eventi del Weekend a Napoli : cosa fare in città dal 16 al 18 marzo : Per assistere agli spettacoli della rassegna, è necessaria la prenotazione chiamando al 3343347090 - 3470963808 - 081 5782460, oppure attraverso il sito www.ilteatrocercacasa.it. A chi prenota verrà ...

Irlanda in festa - fiere - manifestazioni - teatri e concerti : gli eventi del Weekend a Padova : ... si svolge domenica 18 marzo dalle 9.30 alle 19 per le vie di Arquà Petrarca , dove saranno presenti un mercatino dei prodotti tipici a base di mandorle e iniziative vare con spettacoli e incontri, ...

Un ricco Weekend di eventi in Provincia di Savona : Andora : Da Andora, località ligure legata ai monaci di San Colombano, la visione internazionale e l'amore per la musica porteranno il Coro di Andora in Irlanda per due concerti con cori irlandesi in ...