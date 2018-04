Vuoi scommettere? | Michelle Hunziker coinvolge la figlia Aurora nel programma?

Maria De Filippi e Michelle Hunziker insieme in tv/ Queen Mary ospite di Vuoi Scommettere? : Maria De Filippi e Michelle Hunziker insieme in tv per Vuoi scommettere, il nuovo programma di canale 5: Queen Mary sarà ospite della bionda showgirl svizzera.(Pubblicato il Tue, 20 Mar 2018 17:57:00 GMT)

BOOM! Maria De Filippi alla prima di Vuoi Scommettere? - martedì 24 aprile su Canale 5 : Maria De Filippi , Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi Tra le novità della stagione c’è il ritorno di Scommettiamo Che, in una versione decisamente rinnovata, a cominciare dal titolo: Vuoi Scommettere? . Lo show, nato in Rai negli anni ‘90, si riaffaccia in prima vera nel prime time di Canale 5. La serata prescelta è quella del martedì a partire dal 24 aprile . Ma la data di partenza non è l’unica novità di rilievo. Possiamo ...

Michelle Hunziker conquista The Wall ma slitta Vuoi scommettere? : Michelle Hunziker sbarca a The Wall il 15 aprile in veste di concorrente E’ un periodo d’oro per Michelle Hunziker: dalla conduzione di Striscia La Notizia in coppia con l’eterno amico e collega Gerry Scotti al suo toccante racconto degli anni in cui è stata in una setta passando ovviamente per il Festival di Sanremo con Claudio Baglioni e Pierfrancesco Favino. Ma la bionda conduttrice di certo non si ferma qui visto che ...